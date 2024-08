Brigitte Bozzo y sus parejas fuera de La Casa de los Famosos México 2024

La influencer y actriz Briggitte Bozzo se ha vuelto una de las favoritas del reality (@briggi_bozzo)

Brigitte Bozzo ha cobrado relevancia recientemente gracias a su participación en el reality show La Casa de los Famosos México 2024. La actriz venezolana se ha convertido en una de las favoritas del programa gracias a su carisma.

Bozzo, a quien apodaron como “Brillitos”, comenzó su carrera a los 10 años, con su participación en la telenovela mexicana Abismo de pasión. Tiempo después adquirió papeles en telenovelas de Televisa y Telemundo como Corazón valiente, Quiero amarte, Como dice el dicho y Silvana la Lana.

Durante su participación en La Casa de los Famosos México 2 ha generado diversas reacciones entre los internautas, pues ha hecho fuertes declaraciones sobre experiencias en pareja.

La decisión de hablar abiertamente sobre estas situaciones ha generado un intenso debate y ha puesto de relieve la importancia de abordar y denunciar la violencia en las relaciones sentimentales.

Las parejas sentimentales de Bozzo

La actriz mantuvo una relación con el influencer y modelo Conrado Villagra (Instagram)

Briggitte Bozzo mantuvo una relación de tres años con Conrado Villagra, influencer y modelo de nacionalidad argentina. La relación parecía ser perfecta, pues mostraban en redes sociales momentos íntimos y amorosos a los que los seguidores reaccionaban con admiración.

“Se ven muy hermosos juntos”, “Hacen muy linda pareja adoro verlos juntos algún día me gustaría que Dios me bendiga con una relación así”, “Dios los bendiga, siempre la pareja perfecta”, eran algunos de los comentarios que dejaban en los videos que hacía la pareja.

Conrado Villagra, además de colaborar en campañas con marcas internacionales como Vans, Adidas, Colgate y Aeropostale, sube videos a redes sociales bailando con canciones virales, hablando de su vida y compartiendo sus travesías en viajes.

La relación terminó en 2022 y aunque los dos hicieron declaraciones al respecto, hasta hace poco salió a la luz la versión de la actriz, quien compartió su experiencia en a sus compañeros del reality show Adrián Marcelo, Sian Chiong y Shanik Berman.

Sin mencionar explícitamente el nombre de su ex pareja comentó que era una persona narcisista. “No quería que viera a mi mamá, que viera a mis amigas. Él creció conmigo en redes sociales, estábamos formando una familia supuestamente hasta que en un punto se volvió super manipulador”.

Dijo que su pareja utilizaba frases como “es que me hiciste enojar, por eso vas a pagar tú”, lo que incrementaba el malestar y la injusticia que sentía.

Villagra la acusó de serle infiel con una fan y también con un vecino a través de un Live en redes sociales, algo que ella negó.

Bozzo explicó que es una persona sensible y que no le gusta causar daño a los demás, razón por la cual decidió permanecer en silencio durante mucho tiempo.

“Era muy agresivo conmigo”, explicó, describiendo cómo tras las cámaras, él la insultaba y la criticaba de manera constante. “Es que pendeja, no haces nada bien. No sé por qué chingados eres actriz si ni siquiera sabes actuar” eran algunos de los comentarios que, según ella, le hacía.

Dos meses después de terminar su relación con Villagra, Briggitte comenzó un vínculo que duró mes y medio con un venezolano cuya identidad no ha revelado.

Durante esta relación, vivió una experiencia desagradable ya que en una ocasión su pareja se volvió brusco durante la intimidad, lo que no disfrutaba y se lo hizo saber, sin embargo, él hizo caso omiso a sus comentarios y una vez, contó, la ató para inmovilizarla.

Con voz cortada Briggitte confesó a sus compañeros la frustración que la causó no denunciarlo lo más pronto posible, pues cuando acudió a las autoridades le comentaron que no podría denunciar porque no tenía moretones que probaran la agresión.

Briggitte contó que no sabía qué hacer con esa situación, pues se sentía confundida. “No hice nada. Cuando fui a denunciar todo lo que pasó con mi ex y este güey me dijeron que no tenía moretones ni nada y no podía denunciarlo”, comentó la actriz.

Además, reveló que desconocía la existencia de una cámara en la casa del venezolano, quien hizo público un video íntimo de Bozzo, lo que tuvo una seria repercusión en su carrera.

Los rumores sobre la nueva relación de Briggitte

Aunque no está confirmado, existen rumores sobre un nuevo personaje en la vida de la venezolana (Instagram)

Hace unos días, el influencer Eddy Nieblas publicó un video hablando sobre la supuesta nueva relación de Brigitte Brozzo, quien le contó a Gala Montes y Karime entre susurros que estaba saliendo con un actor que participó en Top Chef VIP.

Según el tiktoker esto molestó a “La Jefa” y les pidió que no hablaran en secreto, además, los internautas comenzaron a especular que se trataba de Jason Romo, quien ha participado en series como El Conde: Amor y Honor y El señor de los cielos.

Sin embargo, no se ha recuperado el clip de video de la supuesta plática, por lo que hasta el momento se desconoce la identidad de quién fue la última pareja de Briggitte

¿A dónde puedo acudir si soy víctima de violencia de género?

Estas instituciones pueden ayudarte (Canva)

Los Centros de Atención a las Mujeres LUNAS son espacios en la Ciudad de México donde cualquier mujer que sufra cualquier tipo de violencia podrá encontrar asesoría y acompañamiento psicológico y jurídico para salir del círculo de la violencia.

Ofrece servicios especializados gratuitos de abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales. Existen 27 Lunas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y sus servicios son gratuitos

El horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas, cada LUNA cuenta con dos números telefónicos a los que puedes contactar.

También puedes acudir a Abogadas de las Mujeres, ellas brindan asesoría y acompañamiento para iniciar una carpeta de investigación por algún delito de violencia de género y al momento de comparecer ante el Ministerio Público.

Se encuentran en 79 Agencias del Ministerio Público con un horario de atención de lunes a domingo de 8 am a 9 pm y una guardia nocturna en la Secretaría de las Mujeres en el teléfono 55 5512 2836 ext. 402, 403 y 417.

Puedes marcar al 911, es una vía para atender emergencias relacionadas con diversos tipos de violencia, como abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar.

La Línea de la Vida para atención relacionada con salud mental y adicciones: 01 800 911 2000 o puedes escribir a lalineadelavida@salud.gob.mx

¿Qué hago si soy víctima de violencia digital?

Según instrucciones de la Secretaría de Mujeres del Gobierno de México:

Es fundamental tener una red de apoyo, ya sea de padres u otros familiares, que te brinde acompañamiento durante el proceso de orientación, atención y asesoría sobre los pasos a seguir si eres víctima de violencia digital, independientemente de si decides denunciar o no.

Si decides presentar la denuncia, es necesario que respaldes las fotografías, mensajes o videos que se usaron para perjudicarte. Realiza capturas de pantalla, guarda los enlaces (URL) y la dirección IP, e identifica los medios a través de los cuales se ha difundido el material (red social, página web, etc.).

Si logras identificar a la persona que está compartiendo este contenido sin tu consentimiento, es crucial registrar su nombre, así como su número de teléfono, domicilio u otros datos para entregarlos a las autoridades correspondientes. Si no logras identificar a la persona, deberás proporcionar la mayor cantidad de información posible.

Si la persona que ejerce violencia digital contra ti es un compañero o compañera de la escuela, es fundamental que tú y tu red de apoyo (padres u otro familiar) se acerquen a un profesor, orientador o al responsable de la dirección del plantel para informarles sobre la situación.

Para más información se puede consultar el siguiente enlace: https://www.gob.mx/gncertmx

También puedes acudir a las Unidades de Prevención y Atención a la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Allí, un abogado o abogada podrá ofrecerte orientación y asesoría jurídica para presentar una denuncia por violencia digital, además de brindarte atención psicoemocional.

También puedes recibir orientación y apoyo por parte de:

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través del correo: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o al teléfono: 55 5242 5100 ext. 5086.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Ciudad de México al teléfono: 55 5533 5533 y al correo: contacto@consejociudadanomx.org

Para el resto del país se puede acude ante las autoridades locales o a la Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad al teléfono: 088 o al correo electrónico: ceac@cns.gob.mx

Para iniciar la denuncia, acércate al Ministerio Público más cercano y busca a las Abogadas de las Mujeres de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México para que te brinden acompañamiento durante tu proceso.