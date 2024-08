La Mañanera de hoy 21 de agosto: AMLO da a conocer cuáles serán los premios para el sorteo de la Lotería Nacional del 15 de septiembre

AMLO señala que hay que esperar para ver qué va a resolver el Tribunal Electoral respecto al tema de la “sobrerrepresentación”. Y sobre el tema del Poder Judicial, dice que los trabajadores no saldrán afectados, que el problema es la corrupción de arriba. “Yo respeto su derecho a manifestarse, porque la libertad es lo más sublime, es algo a lo que tienen derecho, y además la libertad no se implora, se conquista, lo segundo es que nosotros no reprimimos, no somos represores, porque no somos conservadores. Ya les dije que distingan al conservadurismo: uno, son muy hipócritas, dos, son muy corruptos, les gusta mucho el dinero y tres, son muy autoritarios, todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza”.