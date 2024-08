López Obrador critica a magistrados y ministros por Paro Nacional del PJF: “No importa, ellos ni atienden a la población”

Así reaccionó el presidente al paro de labores. |Crédito: Cuartoscuro

Luego de haberse hecho oficial el Paro Nacional por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en que su Gobierno se ha caracterizado por no reprimir, por lo que insistió en que ellos tienen el derecho a manifestarse con libertad, al tiempo que celebró que, al no trabajar, no habría delincuentes en las calles, un dato que le corrigieron de manera inmediata.

Ante los integrantes de la prensa que se dan cita en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal dirigió un mensaje a los trabajadores del Poder Judicial al remarcar que con la reforma que su administración ha impulsado, no los afectará en nada, por lo cual les pidió estar tranquilos.

“El asunto tiene que ver con la corrupción que hay arriba”.

Una vez que el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue informado respecto a que quienes se fueron a paro aseguraron que no retomarían las actividades sino hasta que la reforma al Poder Judicial fuera frenada en el Congreso, López Obrador se apresuró a decir que ellos cuentan con la libertad para manifestarse ya que no serían reprimidos.

“Primero, yo respeto su derecho a manifestarse, son libres independientemente de la normatividad porque la libertad es lo más sublime es algo a que tienen derecho y además la libertad no se implora. se conquista. Eso que lo tengan muy claro; lo segundo es que nosotros no reprimimos, no somos opresores porque no somos conservadores”.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizan paro de labores en protesta por la reforma de AMLO (Captura de Pantalla | @RedVialRC)

Mientras el mandatario federal remarcó que el paro no sería reprimido, hizo hincapié en que la reforma por la cual se manifiestan en realidad le beneficiaría a los trabajadores. Cabe destacar que el paro se advirtió, sería solo durante los descansos de los trabajadores y en realidad las actividades no se detienen, lo que llevó al morenista a declarar que:

“No pasa nada con su movimiento, no importa porque ellos no atienden a la población. Yo es diría que al contrario, si los jueces, ministros no están en activo, cuando menos no van a sacar a delincuentes de la cárcel”.

Prensa actualiza a AMLO por el Paro Nacional del PJF

Una vez que el originario de Macuspana, Tabasco se mostró tranquilo al saber que los jueces no liberarían a los presuntos criminales, fue informado respecto a que son precisamente los jueces los que no forman parte de esta serie de movilizaciones, es decir, mientras que el morenista remarcó que no importaba que no hubiera actividades, en realidad fue ligeramente criticado por no saber quiénes eran los que se pronuncian en contra de su iniciativa de reforma cuyo eje principal es que los jueces se elijan con base al voto popular.

—” Justo ellos no están en paro. El Tribunal y la Corte son las únicas instancias del Poder Judicial que no”, le corrigió la periodista.

—” Si, pero de todas maneras como los trabajadores son los que hacen las cosas, ahí vamos de gane”, respondió el presidente.

Esta fue la reacción del presidente al paro de labores | Crédito: Cuartoscuro

Conviene recordar que durante la noche del martes 20 de agosto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación emitió una declaratoria formal de suspensión de actividades en todos los órganos jurisdiccionales que conforman este poder, tras un paro nacional indefinido de labores iniciado por los trabajadores el lunes 19 de agosto. Esta medida busca impedir el dictamen de una reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye entre sus puntos la elección de jueces y magistrados por voto popular.

El pasado lunes, magistrados y jueces federales aprobaron unir sus esfuerzos a esta protesta a partir del primer minuto del miércoles, decisión que se tomó tras obtener mil 202 votos a favor y solo 201 en contra. Este acontecimiento se da en un contexto de clausuras simbólicas de sedes del Poder Judicial en aproximadamente 16 estados del país, evidenciando la amplia movilización y el consenso dentro del gremio judicial.

El paro de actividades no es una acción aislada, sino el resultado de una creciente inquietud dentro del Poder Judicial de la Federación frente a la reforma propuesta. Los trabajadores judiciales consideran que elegir jueces y magistrados mediante sufragio universal comprometería la imparcialidad y la independencia judicial, pilares esenciales para el ejercicio de la justicia.

La reforma promovida por López Obrador tiene como objetivo, según sus defensores, democratizar el acceso a los puestos judiciales y hacerlos más representativos de la voluntad popular. Sin embargo, este enfoque enfrenta una fuerte resistencia entre aquellos que temen que el proceso electoral pudiera politizar las decisiones judiciales.

Trabajadores del Poder Judicial hacen un llamado a un paro de labores; sindicato sugiere no participar en esta protesta (Foto: Cuartoscuro)

En las manifestaciones previas al paro, se observó una significativa participación y unidad entre los integrantes del Poder Judicial, quienes argumentan que este tipo de reformas requieren un análisis profundo y un consenso amplio. La preocupación se intensificó en la medida que se acercaba la fecha del posible dictamen, lo que llevó a la adopción de medidas drásticas como la suspensión total de actividades.