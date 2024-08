Critican a pastelería de Guadalajara por humillar a sus empleadas a cambio de un día de descanso

(Captura de pantalla)

Las bromas entre administradores de negocios y sus trabajadores suelen ser frecuentes, pero la pastelería Maké Bakery habría rozado los límites al prometer un día de descanso a cambio de estrellar la cabeza contra el vidrio.

La tendencia surgió hace unos meses en TikTok pero entre familia o amigos, la hoja que se deja caer tiene un premio y la otra persona debe detenerla con la frente para obtenerlo. La mayor parte de las personas terminan golpeándose esta zona de la cabeza al intentar ganar.

En este caso, Mariana Sánchez, la dueña de Maké Bakery de Guadalajara le prometió a sus empleladas un día de descanso a cambio de detener la hoja, ya que esta mujer está en una posición de poder frente a las trabajadoras, se podría considerar como una humillación.

“Válido por un día de descanso” era lo que decía la hoja que la joven de 23 años dejó caer en repetidas ocasiones con cada una de las trabajadoras, ellas participaron de la acción y casi todas terminaron dándole un golpe al vidrio con la frente para intentar obtener un día libre.

Las trabajadoras tenían que frenar la hoja entre su frente y el vidrio Crédito: (Instagram/makebakery.gdl)

Los comentarios no se hicieron esperar y hubo muchas críticas a la administración de la pastelería, estas fueron algunas de las opiniones depositadas en Instagram antes de que se limitara la función: “¿Y quién es ella?”, “¿Cómo se dice ‘humillar a mis empleadas’ en francés?”, “Mejor aprende a tratar con dignidad y respeto a tus empleados”, “Aprendiste francés para humillar, denigrar y explotar a tus empleadas en ese idioma?”, “Aprende también la ley Federal del trabajo es gratis”, “Como se dice humillo a mis empleados como si fueran mis esclavos, y me burlo de ellos en Francés?”.

En abril de 2024, la administradora de la pastelería se había quejado por una demanda, la cual provino de una ex empleada que no recibió su liquidación al ser despedida. “¿Cómo que liquidación? aparte me debía dinero, se le pagó su sueldo pero ella quería mi aguinaldo de toda la vida y yo dije ‘No hay, era un periodo de prueba’”, dijo, levantando polémica desde entonces.

Cabe señalar que también hubo quien defendió a la joven porque en el video todas las trabajadoras parecían felices con la broma e incluso una se mostró entusiasmada al ganar el reto.