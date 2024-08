Alistan audiencia de Jorge Renán Solís, preso desde 2018 en la India; Embajada de México espera permiso para asistir

La audiencia del mexicano está programada para el próximo 30 de agosto. Credito:cuartoscuro

Jorge Renán Solís fue detenido por parte de elementos de la policía de India el 25 de septiembre de 2018 tras un operativo en el que fue encerrado e incomunicado, lo que representa una violación a sus Derechos Humanos. A casi seis años de su aprehensión, las audiencias del caso continúan, en un proceso en el que la familia acusa no se le ha comprobado delito alguno.

Ante la próxima audiencia del connacional, programada para el 30 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ha brindado seguimiento del caso de Solís Fernández a través de la Embajada de México en la India desde el momento de su detención en 2018.

Como parte de las acciones realizadas por la Oficina Consular se han enviado más de 20 notas verbales al Ministerio de Relaciones Exteriores de la India para solicitar diversas gestiones en favor del mexicano, así como la petición de una revisión minuciosa del caso desde su inicio, esto con el propósito de esclarecer si existieron violaciones a sus Derechos Humanos o del proceso legal, y actuar en consecuencia.

Cabe recordar que Solís Fernández fue detenido en la ciudad de Indore, India, hace casi seis años, en los cuales la familia ha señalado que no ha tenido contacto con él, ya que las autoridades de ese país no le permiten tener visitas. Además, acusan que no se le ha comprobado delito alguno.

Además, la SRE informó que personal diplomático ha realizado seis visitas presenciales al connacional y han asistido a las audiencias en la Corte, por lo que hasta el momento la Embajada de México en la India se mantiene a la espera de recibir la autorización para asistir a la próxima audiencia del 30 de agosto.

Según el informe, durante el proceso legal se ha mantenido comunicación permanente con Solís Fernández, su familia y abogados, al tiempo que se han atendido sus solicitudes. Por lo que la dependencia recordó que en el mes de mayo pasado, el personal de la Dirección General de Asía-Pacífico se reunieron con familiares del connacional para tratar sus situación y posibles acciones legales.

Ante el hecho, la Secretaría de Relaciones Exteriores refrendó su apoyo a través de acciones realizadas por la Embajada de México en la India y oficinas involucradas, quienes continuarán brindando acompañamiento y protección consular a Jorge Renán Solís Fernández y su familia, esto con el objetivo de asegurar que cuente con acceso a mecanismos de defensa y garantizar el debido proceso en apego a sus Derechos Humanos.

Familia acusa violación a los Derechos Humanos del mexicano

A principios del mes de agosto, los familiares de Jorge Renán Solís solicitaron el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para acudir a la audiencia próxima del 30 de agosto, pues consideran que podría ser manipulada por las autoridades de la India.

En este sentido, los familiares del connacional han señalado en reiteradas ocasiones que no se le ha comprobado delito alguno tras su detención el 25 de septiembre de 2018, en la que aseguran fue secuestrado, golpeado, amenazado y extorsionado por parte de agentes del Directorate of Revenue Intelligence, quienes enfrentan cargos por diversos delitos.

Desde su detención, los familiares señalan que no han podido tener contacto con el mexicano, quien fue sentenciado a 20 años de prisión en un proceso en el que no se les informaron los cargos por los que se le acusan. Debido a esto, exhortan a las autoridades mexicanas a intervenir para que se pueda hacer justicia en el caso de Solís Fernández, y así evitar que se manipule el debido proceso.