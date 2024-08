AMLO está por mandar una carta a Joe Biden sobre financiamiento a MCCI; no la envió porque “tuve mucho trabajo”

AMLO adelantó que ya cuenta con un borrador de la carta que enviará. | Crédito: Cuartoscuro

La mañana de este viernes 16 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que ya cuenta con el borrador de la carta diplomática que le enviará a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, con relación al financiamiento que se le ha dado a la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); sin embargo, adelantó que no la ha hecho llegar porque ha tenido mucho trabajo.

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) adelantó que la carta será con el objetivo de que se de una explicación relacionada con los recursos que han obtenido Claudio X. González y María Amparo Casar, los cuales estarían a cargo de dicha asociación encargada de llevar a cabo reportajes en contra de actos de corrupción.

“Es una carta para lo del financiamiento que otorga el gobierno de Estados Unidos a Claudio X. y Amparo Casar y la asociación que manejan. Ayer se envió la nota diplomática”, destacó.

AMLO se manifestó por la carta enviada a EEUU. | Gobierno federal

Cabe destacar que además el mandatario federal hizo énfasis en que recientemente la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena le dio a conocer que se trataría de la segunda misiva enviada. La primera dijo, se envió en 2021 pero “no le hicieron caso”, por lo que la actual sería la segunda que remarcó, cercioraría de que le llegara al mandatario estadounidense.

“Se envió otra, una nota de protesta y yo ya tengo el borrador de la carta pero ayer tuve mucho trabajo y demás de la voy a enviar y quiero que él (Joe Biden), cerciorarme de que le llegue para después darla a conocer”, apuntó el presidente.

Por lo que el morenista anunció esta mañana, será en adelante cuando lea ante la audiencia la carta, un evento que no cuenta con fecha específica.

Exponen apoyo financiero

Andrés Manuel López Obrador presentó en su conferencia matutina del pasado miércoles 14 de agosto, un informe detallado sobre las contribuciones millonarias recibidas por la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), un informe desglosado por Pablo Gómez Álvarez, quien funge como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en respuesta a las denuncias del presidente de que MCCI recibe financiamiento de gobiernos extranjeros y otras organizaciones para atacarlo políticamente.

El presidente de México arremetió contra la directora de Mexicanos contra la Corrupción y Claudio X. González | Crédito: Cuartoscuro

Pablo Gómez señaló que entre 2017 y 2023, MCCI recibió 13 millones 17 mil 951.50 pesos (unos 666 mil 232.71 dólares) de importantes fundaciones estadounidenses. De acuerdo con La Mañanera, The Ford Foundation aportó 5 millones 601 mil 500 pesos, mientras que la John and Catherine T. Macarthur Foundation contribuyó con 3 millones 65 mil 800 pesos. Por su parte, la International Community Foundation donó 2 millones 850 mil 372 pesos, los cuales se complementan con 978 mil 72 pesos de 967 Fpos, 471 mil 250 pesos aportados por la Rockerfeller Bros Fund Inc., y 50 mil 957.50 pesos provenientes de Intelligent Mexican Marketing Inc.

En el mismo informe, Gómez resaltó que de agosto de 2018 a enero de 2024, la asociación civil recibió 96 millones 740 mil 613 pesos (unos 4 millones 948 mil 181.48 dólares) de parte de la Embajada de Estados Unidos en México. “Estas aportaciones del gobierno de EEUU a MCCI no vienen del año 2015 cuando ésta fue fundada, sino vienen a partir de que en México se realizan unas elecciones y el candidato elegido fue el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y un Congreso con mayoría de la corriente encabezada por Morena y que conforma este movimiento denominado la Cuarta Transformación”, dijo en la conferencia.

Supuestos ingresos de Mexicanos Contra la Corrupción expuestos por la UIF (Captura de Pantalla)

Conviene recordar que el mismo presidente había reportado anteriormente que MCCI se dedica a golpear a su administración presuntamente financiada por gobiernos extranjeros y otras organizaciones, lo que motivó a López Obrador a pedir este análisis detallado de las finanzas de la organización. El presidente también enfatizó la importancia de la transparencia en el financiamiento de las organizaciones civiles y sus posibles influencias políticas.