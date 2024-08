Viruela del mono en México: ¿Por qué no está disponible la vacuna y cuál es el tratamiento?

Foto de archivo ilustrativa de tubos de ensayo con pruebas de la viruela del mono May 23, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/

Esta semana, la Organización Mundial de la Salud emitió una declaró a la infección MPOX, también conocido como viruela símica o viruela del mono, una emergencia de salud pública de importancia internacional, pues en lo que va del 2024 se registró un incremento de casos en diversos países africanos.

Tras la declaratoria de emergencia, la Secretaría de Salud de México emitió una aviso preventivo de viaje, en el que explicó de qué trata la enfermedad, dio una serie de recomendaciones y brindó información sobre qué tratamientos están disponibles en el país. Te decimos lo que debes saber.

¿Qué es la viruela símica o viruela del mono?

Según la dependencia federal, la MPOX (viruela símica) es una infección viral que cursa con erupciones y lesiones en piel y mucosas que pueden ser dolorosas.

En el aviso preventivo, destacó que a partir del 2018, se ha documentado la aparición de brotes fuera de países del continente africano; y en 2022, se presentó un brote multinacional que afectó a todos los continentes, constituyendo una emergencia de salud pública de importancia internacional hasta mayo del 2023.

Posteriormente, durante los primeros seis meses del 2024 se registró un incremento de casos en países africanos como la República Democrática del Congo y se identificó una nueva variante del virus MPOX, Clado I (Clado Ib), en ese mismo país, Ruanda, Uganda, Kenia y Burundi.

Resaltó que la nueva variante está asociada a una transmisión sostenida de persona a persona, así como a la aparición de casos en una gama de grupos de edad más amplia.

¿Hay vacuna contra la viruela del mono en México?

En el mismo documento, la dependencia indicó que hasta el momento, “en México no se cuenta con una vacuna específica” contra la viruela del mono.

Por su parte, Alejandro Macías, médico infectólogo conocido también como el zar de la influenza en México, explicó que sí existe una vacuna “de un virus atenuado y de la marca JYNNEOS, la cual pero solo está disponible en algunos países como Estados Unidos.

“Hay una vacuna, pero en México no disponemos de esa vacuna. Es una buena vacuna que tienen algunos países, entre ellos Estados Unidos. Eso nos lleva a que nunca tenemos suficiente en salud, no tenemos suficiente inversión, esto es parte de una nueva posibilidad de pandemia, pero como pueden haber otras pandemias de covid, influenza, la verdad es que no estamos preparados”, señaló en entrevista con Radio Fórmula.

Asimismo, el especialista comentó que “no hay un buen antiviral” para curar la enfermedad, pues solamente hay tratamiento para calmar los síntomas, lo cual fue respaldado por la Secretaría de Salud, al puntualizar que las personas se recuperan por sí solas después de algunas semanas.

Sin embargo, afirmó que el Sistema Nacional de Salud cuenta con la capacidad para realizar el diagnóstico clínico y por laboratorio, advirtiendo que de acuerdo con la información científica disponible, “las personas inmunodeprimidas tienen un riesgo más alto de presentar síntomas graves y complicaciones que pueden derivar en la muerte”.

¿Cómo se transmite la viruela del mono?

El modo de transmisión ocurre de persona a persona por contacto directo con las lesiones o costras que pueden encontrarse en la piel o superficies mucosas (como ojos, boca, garganta, genitales, ano), así como, contacto con sangre, fluidos corporales, ropa contaminada y gotas respiratorias; por un contacto estrecho con personas con este cuadro clínico, incluido el contacto sexual (con o sin recepción anal, oral o vaginal) debido al contacto directo con las lesiones o fluidos. Las lesiones son más comunes en cara, palmas de las manos y plantas de los pies.

El riesgo de exposición al virus no es exclusivo de algún grupo de personas ni está relacionado con su orientación sexual, rol o expresión de género.