ASEA presentará denuncia ante FGR por daños ambientales tras derrame de hidrocarburo en Veracruz y Tabasco

Van contra responsables de vertimiento ilegal de hidrocarburos en Veracruz y Tabasco. Foto: (Archivo Infobae)

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos ambientales relacionados con la emanación de hidrocarburos detectada en costas del sur del país, particularmente en Veracruz y Tabasco.

Esta acción forma parte de las investigaciones que encabeza el Grupo Interinstitucional, conformado por diversas dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Marina (Semar) y Petróleos Mexicanos (Pemex), con el objetivo de determinar el origen de la contaminación y deslindar responsabilidades.

De acuerdo con la información oficial, la decisión de presentar la denuncia surge tras la identificación de indicios que apuntan a un posible vertimiento ilegal de hidrocarburos desde una embarcación en la zona de fondeo cercana a Coatzacoalcos. Este hallazgo se suma a otras dos fuentes detectadas, relacionadas con emanaciones naturales de hidrocarburos conocidas como chapopoteras.

Gobierno federal inicia proceso legal por posible daño ambiental en el Golfo. Foto: (Cortesía)

La ASEA explicó que, conforme a sus atribuciones legales, está obligada a dar vista al Ministerio Público cuando existan elementos que puedan constituir un delito ambiental. En este caso, la denuncia se presentará “contra quien resulte responsable”, mientras continúan las investigaciones para identificar plenamente a los involucrados.

Como parte del proceso, la autoridad ambiental mantiene un despliegue permanente de supervisión y verificación en la zona afectada, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Estas acciones buscan no solo atender la contingencia, sino también garantizar la protección de los ecosistemas marinos y costeros.

En paralelo, continúan las labores técnicas para confirmar el origen exacto del hidrocarburo, mediante monitoreo satelital, análisis de corrientes marinas y estudios oceanográficos. Asimismo, se realizan inspecciones a embarcaciones que se encontraban en la zona al momento del incidente, algunas de las cuales ya están bajo revisión.

Refuerzan acciones legales por emanación de hidrocarburos en el sur del país. Foto: (Archivo Infobae)

Las autoridades han informado que, hasta el momento, la situación se encuentra bajo control y no se reportan afectaciones mayores en playas, aunque se mantiene vigilancia constante para evitar riesgos a la población y al medio ambiente.

La presentación de esta denuncia marca un paso importante en el proceso de rendición de cuentas, ya que busca sancionar cualquier conducta ilícita que haya provocado daños ambientales. Además, envía un mensaje sobre la importancia de cumplir con las normas en materia de manejo y transporte de hidrocarburos.

Con estas acciones, el Gobierno de México reforzó su compromiso de proteger los recursos naturales y garantizar que los responsables de posibles daños al medio ambiente enfrenten las consecuencias legales correspondientes, en un contexto donde la vigilancia ambiental se vuelve cada vez más relevante.