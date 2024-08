Este fue el discurso de Sheinbaum tras recibir su constancia como primera presidenta de México

La exjefa de Gobierno de la CDMX se convertirá en la primera presidenta constitucional de nuestro país. (Facebook Claudia Sheinbaum)

Claudia Sheinbaum Pardo recibió esta tarde la constancia de mayoría que la acredita como la primera presidenta electa de México, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que representa un hecho histórico en el país tras 200 años de que el Poder Ejecutivo fuera encabezado por hombres.

A esto se suma el hecho de que por primera vez el Tribunal Electoral también es encabezado por una mujer, la magistrada presidenta Mónica Soto, quien no sólo fue la encargada de validar la elección del pasado 2 de junio, considerada la más grande de al historia; sino que fue quien el entregó la constancia de mayoría a Sheinbaum Pardo, lo cual se consideró un momento feminista.

Tras recibir la constancia de mayoría, Sheinbaum Pardo ofreció un discurso en el que abordó diversos temas, dirigido a todos los invitados.

¿Qué dijo Sheinbaum tras recibir su constancia como presidenta electa?

“El 2 de junio del 2024, el pueblo de México ejerció uno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución: “Votar y ser votado”. En este caso, votar. Fue una jornada participativa, democrática, pacífica, ordenada y libre, esa noche se dio a conocer el resultado preliminar de la elección.

“El domingo siguiente, el Instituto Nacional Electoral, saludo a su presidenta, informó del resultado de los cómputos distritales. Después del análisis de las diversas impugnaciones, como lo determina la norma electoral en nuestro país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió la validez de la elección por unanimidad a la Presidencia de la República, nuestro movimiento obtuvo 35 millones 924 mil 519 votos, lo que representa el 59.76% del total de la votación, 32 puntos por encima del segundo lugar, un hecho inédito e histórico.

“Reconozco a las magistradas y magistrados su respeto a la voluntad popular y su ejercicio democrático, debemos sentirnos todas y todos orgullosas y orgullosos, por que el pueblo de México mostró su conciencia cívica, su vocación democrática su sentido republicano, pero también el reconocimiento colectivo de su fuerza y de su historia expresada con claridad y contundencia el día de la jornada electoral.

“Es la primera vez en 200 años de la Republica que recibe el reconocimiento de presidenta electa una mujer. Presidenta, con A. Como lo he dicho en otras ocasiones, no lo asumo solo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal, el día de hoy, marcado en la historia de México, no llego sola, llegamos todas.

Información en desarrollo...