Durante su estancia en La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo se ha convertido en una de las personalidades menos queridas por el público. Aunque en un inicio se llegó a pensar que sería de los que más aportaría al reality, en los últimos días sus actitudes han causado opiniones divididas en redes sociales.

Uno de los aspectos que más ha molestado a los internautas, es que constantemente habla de su profesión como psicólogo, sin embargo, en sus últimos enfrentamientos con Gala Montes y Arath de la Torre ha invalidado sus padecimientos.

Debido a que parte del público pide que se le retire su cédula profesional por no tomar temas como la ansiedad de manera ética, internautas revivieron una entrevista en la que el conductor regiomontano cuenta las razones por las que no ejerce como psicólogo.

Esta es la razón por la que Adrián Marcelo no ejerce como psicólogo

Antes de llegar al famoso reality de Televisa, Adrián Marcelo ya contaba con una trayectoria en los medios como conductor y comediante. Además, se sabía que tenía con una Licenciatura en Psicología por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

De acuerdo con la entrevista que se compartió en Internet, el ahora youtuber decidió abandonar el camino de la psicología antes de llegar a titularse, pues vivió un incómodo momento mientras realizaba sus prácticas profesionales en un hospital.

“Empiezo a hacer mis prácticas en el Hospital Muguerza y ahí es cuando me doy cuenta que jamás quiero crecer o al menos convertirme en director de RH; no porque no estuviera dispuesto al sacrificio, simplemente no me apasionaba tanto lo que era la labor de oficina, del capital humano, como le llaman”, confesó en un espacio con Fernando Lozano.

Pese a no querer superarse, no renunció a sus prácticas, pero terminaron por correrlo después de protagonizar un aparatoso momento por el consumo de sustancias: “A mí me corren de mis prácticas justamente por ir a un concierto, Hellow Fest”, detalló.

Aunque en un principio todo parecía marchar bien, durante sus horas de trabajo vivió un episodio de angustia al presentarse efectos de la sustancia que había consumido días antes. “El martes estoy en la oficina tratando de archivar unos expedientes, funciones muy monótonas y rutinarias, y ante la incapacidad de poder insertar una hoja, me empiezo a desesperar,” contó.

Y agregó: “Empieza una temblorina, me tocó la frente y estoy sudando frío. Cuando salgo para el pasillo viene entrando la jefa del departamento y me ve en un estado que sabía que me estaba pasando algo.”

Después de lo ocurrido, el regiomontano detalló que su mamá fue por él y lo llevó con su padre, con quien tuvo una plática muy seria y le prometió no volver a consumir alguna clase de químico. Pese a aclarar que no lo corrieron por lo ocurrido, menciona que no le renovaron el contrato: “No es que me corran, sino que no me renuevan mi contrato de practicante y ahí mismo decido emprender”.

Finalmente, Adrián menciona que tras no ser renovado su contrato como practicante, decide emprender en una comercializadora con productos de su padre. Según el conductor, rápidamente se dio cuenta de que el ingreso era bastante significativo.

Por qué Adrián Marcelo sigue dentro de La Casa de los Famosos México

La participación de Adrián Marcelo ha sido sumamente polémica en el reality, tanto que algunos colegas y parte del público piden su salida inmediata. Sin embargo, recientemente el canal de YouTube Mi Chismecito TV reveló los detalles sobre el supuesto acuerdo que existe entre el conductor y la producción del programa.

“Le echaron el ojo a Adrián Marcelo (...), lo buscan para traerlo, lo dejaron al final porque fue una negociación... este había sido el sueldo más alto de la casa, en la negociación también venía ser el ganador”, comentó el periodista Michelle Rubalcava.