Mexicana le recrimina a extranjero por dejar las heces de su perro en una calle de CDMX: “Como no eres mexicano, te vale”

(Especial)

Un incidente protagonizado por un ciudadano extranjero ha causado indignación en las redes sociales y enfurecido a millones de mexicanos. El hombre fue captado dejando una bolsa de plástico con las heces de su perro en las calles de la Ciudad de México, lo que desató una violenta confrontación con una mujer que grabó el suceso.

El altercado, registrado en un video que se ha vuelto viral, muestra cómo la situación se intensifica rápidamente, provocando una serie de reacciones tanto en la comunidad local como en los medios de comunicación. El incidente tuvo lugar la tarde del pasado domingo 11 de agosto, en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc, donde el hombre paseaba a su perro sin correa y sin recoger los desechos de su mascota.

En el video, la mujer grita: “Se te olvidó tu caca”, iniciando la confrontación. La grabación muestra el intercambio verbal que casi se convierte en una pelea física. En las imágenes, el extranjero parece perder la calma ante la solicitud de la mujer y afirma que él deja las heces de su perro donde el camión de la basura pasa a recogerla, sin importarle otra cosa.

(Especial)

“No, no se me olvidó, la dejé ahí”, le dice el extranjero a la mujer, quien responde: “Para eso tienes un perro, tienes que ser responsable”. El sujeto vuelve a recriminar: “Sí, yo soy responsable, la tiro donde la va a pasar a buscar la basura después, yo soy súper responsable, mira, no dejó la caca en la calle como todo el mundo”. Finalmente, la mujer le recrimina: “Ok, por eso se inundan las calles, pero cómo no eres mexicano te vale madres”.

La confrontación ha generado un amplio debate en redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su indignación y exigido respeto y responsabilidad a todos los ciudadanos, independientemente de su origen. Este suceso pone de relieve la importancia de la convivencia cívica y el respeto por el espacio público, especialmente en una ciudad tan grande y diversa como la Ciudad de México.

Crédito: X / @lavoztam

El video ha sido compartido miles de veces y ha generado una ola de comentarios que reflejan el descontento de los ciudadanos ante la falta de responsabilidad y respeto por el entorno urbano. Las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente, pero se espera que se tomen medidas para fomentar la conciencia y el respeto entre los residentes y visitantes de la ciudad.