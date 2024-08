Esta es la versión de los hechos de Alfonso Obregón, voz de Sherk acusado de abuso sexual

Alfonso Obregón, actor de doblaje. (Instagram)

Fue el periodista Carlos Jiménez quien confirmó a través de sus redes sociales que Alfonso Obregón, actor de doblaje famoso por darle voz a personajes como Bugs Bunny y Sherk, fue detenido por la policía por presuntamente haber abusado sexualmente de una joven.

Según el periodista, el actor estaba por viajar a Colombia cuando fue interceptado por las autoridades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La presunta víctima sería una alumna del actor.

En redes sociales surgió después el video de una entrevista que le realizaron al actor hace un tiempo, donde asegura que ya tenía conocimiento de la acusación en su contra. Así lo contó para “Hibridoblaje al descubierto”:

“Resulta que hay una comisión en la ANDA, una comisión de género, que como en la inquisición se ha dedicado a acusar de acoso y agresión sexual a todo el mundo. Y yo estoy acusado de agresión sexual”.

Obregón es la voz de Sherk en Latam (Archivo)

Además dio su versión de los hechos: “Lo único que hice fue decirle a una niña en un ejercicio ‘abre tu c...’ esa fue mi agresión sexcual, como a mí me hizo mi maestra de canto, como me hicieron mis maestros de actuación, para ellos fue agresión sexual”.

Y dio detalles reveladores, asegurando que había sido amenazado por el padre de la joven: “Después el abogado, que es su papá, se dedicó a mentir, que yo le que yo le pellizque los glúteos, que yo le puse las manos en el pecho, que a otra niña le meti la mano en la ingle, o sea una bola de mentiras. Me amenazó el señor, me dijo que sabía dónde vivía y que me tenía localizado”.

Según Carlos Jiménez, el actor fue trasladado al Reclusorio Norte y un juez ordenó que permaneciera en resguardo de las autoridades hasta la siguiente audiencia.

Las otras voces de Alfonso Obregón

Obregón dio vida a Bugs Bunny (Archivo)

Entre sus trabajos más destacados, Alfonso Obregón es conocido por dar vida a Shrek, el famoso ogro de la película de DreamWorks Animation. Desde la primera entrega de la saga, su interpretación en español ha fue bien recibida por el público.

Además de Shrek, Obregón es la voz oficial de Bugs Bunny en varias producciones de Looney Tunes. Este personaje icónico ha sido interpretado por diversas voces a lo largo de los años.

Naruto, la popular serie animada, también cuenta con la voz distintiva de Obregón en uno de sus personajes significativos, Kakashi Hatake. Asimismo, dio voz a Benji Price en Supercampeones.