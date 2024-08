Reacción de mujer suiza se hace viral tras verse sorprendida por la belleza de las Jacarandas en CDMX | VIDEO

La mujer extranjera asegura que en su país no existen las Jacarandas. (TikTok / ExtranjerosXelMundo)

En México hay diversa naturalidad, que asombra a muchos extranjeros cada vez que visitan nuestro país; en está ocasión una mujer originaria de Suiza fue la protagonista al compartir su asombro tras descubrir un árbol que no existe en su país. La escena, que se volvió viral, ha generado una avalancha de comentarios por parte de los internautas.

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, quedó impresionada por la belleza de las jacarandas, un árbol morado que florece días antes del equinoccio de primavera, pintando de violeta las calles de México. Según la suiza, estos árboles hacen que México parezca un lugar mágico, superando en encanto a su país natal.

“Algo que me gustaría decir de México es que cuando caminas por la calle está el ruido de la naturaleza, los pajaritos están por todos lados. Siempre está con flores, con colores. Las bugambilias que hacen nubes de colores. Las jacarandas. Yo llegué en abril. Nunca había visto un árbol morado, un árbol de ese tamaño”, explicó la mujer en uno de sus videos virales.

Una mujer pasa junto a un árbol de jacaranda mientras camina por la Plaza de Cibeles en la Ciudad de México, México. Febrero 22, 2024. REUTERS/Raquel Cunha REUTERS

La suiza detalló que disfruta caminar por las calles de la Ciudad de México no solo por las jacarandas, sino también por la presencia constante de la naturaleza. Este aspecto, destacó, no es común en otras zonas urbanas del mundo, especialmente en ciudades tan grandes y concurridas como la capital mexicana.

“Lo que me gusta mucho es que estando en una ciudad tan grande haya tanta naturaleza, y eso es muy bonito. En una ciudad normalmente no escuchas tantos pájaros, no estaba acostumbrada a eso, y que hay tantas flores y árboles. México me ha dado más paciencia, más apertura mental, más canas. Ha hecho que yo valore las cosas más sencillas”, añadió.

La mujer suiza reflexionó sobre cómo su experiencia en México ha cambiado su perspectiva de vida. “Cuando tengo algo le doy mucho más valor, sin ser materialista, como tener tiempo, una idea. Allá todo es más mecánico, tenía que hacer dinero porque la vida es más cara. Me he hecho mucho más creativa”, concluyó.

La mujer de nacionalidad suiza, se viralizó al expresar su asombro por las jacarandas en México, describiendo al país como un lugar mágico. Crédito: TikTok / Extranjerosxelmundo

Sus comentarios han resonado profundamente entre los usuarios de redes sociales, quienes han compartido sus propias experiencias y apreciaciones sobre la naturaleza y la vida en México. La viralización del video no solo pone en evidencia la belleza de las jacarandas, sino también cómo la naturaleza y la cultura mexicanas pueden impactar positivamente a los visitantes extranjeros.