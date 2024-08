Maribel Guardia compartió fotos junto a Victoria Ruffo y la bebé Tessa, hija de José Eduardo Derbez

Victoria Ruffo se convirtió en abuela por primera vez y su gran amiga, Maribel Guardia, compartió su felicidad (Foto: Instagram)

Maribel Guardia compartió un momento emotivo en sus redes sociales al visitar a la recién nacida Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Este evento ha sido una ocasión especial no sólo para la familia inmediata sino también para amigos cercanos que esperaban con ansias conocer a la bebé.

Desde el nacimiento de Tessa, la felicidad ha sido palpable entre la familia y amigos más cercanos, quienes no han querido perder la oportunidad de estar cerca de la pequeña.

Maribel Guardia, amiga de muchos años de Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, acudió al hospital para ser una de las primeras en darle la bienvenida a la bebé. Guardia, aunque no comparte lazos sanguíneos con la familia Derbez, siente un profundo afecto que la hace ver a Tessa como si fuera parte de su propia familia.

Para los internautas, el gesto de Tessa fue una ligera sonrisa al ser cargada por Maribel (Foto: Instagram)

En su cuenta de Instagram, Maribel compartió fotografías inéditas del día que conoció a Tessa, reflejando la emoción de ese encuentro. En las imágenes, se la puede ver sonriendo mientras sostiene a la bebé, mostrando el cariño que ya siente por ella. Estas fotos han conquistado a sus seguidores, quienes reaccionaron con entusiasmo y cariño.

“Ayer me habló mi adorada Victoria Ruffo y me preguntó por qué no había publicado las fotos que nos tomamos con su preciosa nieta Tessa . Yo pensé que no se podía ‼️ Pero aquí están. Nos la tomó su orgullo papá José Eduardo Derbez, y en una esquina en la cama estaba la bella mamá Paola Dalay. Verdad que es una bebé preciosa? Bebé. Abuelas. Amigas. Momentos inovlidables”, escribió la popular famosa.

El post de Maribel Guardia no sólo capturó la atención por el tierno momento, sino también dejó en evidencia la facilidad con la que la artista congenia con los niños.

La actriz dijo compartir la felicidad de su amiga en este momento tan importante en su vida (Foto: Instagram)

En las imágenes captadas en el cuarto del hospital donde nació la pequeña, Tessa parece estar cómoda y contenta en compañía de Maribel y Victoria Ruffo. En una de las fotos, incluso parece esbozar una pequeña sonrisa, gesto que muchos internautas interpretaron como un signo de aprobación y felicidad de la bebé.

Este es un momento significativo para la familia Derbez y sus allegados, con Maribel Guardia compartiendo su alegría y reviviendo la emoción que sintió al sostener a Tessa por primera vez. La actriz expresó su profundo afecto hacia la familia, reiterando que, aunque no haya lazo sanguíneo, la conexión que siente es tan fuerte como si lo hubiera.

Para los internautas, el gesto de Tessa fue una ligera sonrisa al ser cargada por Maribel (Foto: Instagram)

Tessa llegó para limar las asperezas

Una de las situaciones que causaba mayor controversia era el esperado reencuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quienes mantuvieron una corta relación durante la década de 1990.

En un principio parecía que la situación pasaría desapercibida, sin embargo, fue el comediante mexicano quien confirmó que sí se había encontrado con la reina de las telenovelas. En una entrevista para De primera mano, narró los pormenores del esperado momento.

Las familias de José Eduardo y Paola se reunieron para darle la bienvenida a la pequeña Tessa (Foto: Instagram)

Según contó Eugenio, su encuentro ocurrió tanto en los pasillos de la clínica como en la habitación de Paola, donde ambos se felicitaron por convertirse en abuelos.

“Ella me dijo: ‘Felicidades abuelo’ y yo le dije: ‘Felicidades abuela’. No cruzamos muchas palabras, nada más felicidades y se acabó (...) no nos habíamos comunicado ni hablado ni nos habíamos topado hasta ayer y creo que la nena vino a limar esas asperezas. Lo poco que hubiera quedado, quedó absolutamente enterrado”, contó para el programa.