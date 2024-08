Cuauhtémoc no es el “águila que cae”: historiador revela significado real del nombre del último tlatoani mexica

Salvador Toscano consideró que era el "águila del crepúsculo" debido a la caída de Mexico-Tenochtitlan, sin embargo, no hay información que sustente esta afirmación. Ilustración: Jesús Avilés-Infobae,

Cuauhtémoc fue el último tlatoani independiente de Tenochtitlan y fue uno de los más aguerridos defensores de la antigua civilización frente a los conquistadores españoles, quienes lo llamaban Guatemuz, pues no entendían la pronunciación ni el significado de su nombre.

A cinco siglos de distancia, el tlatoani mexica es considerado el máximo símbolo de la resistencia de los pueblos del Valle de México y alrededor de su figura se han formado una serie de mitos, pero también de falsedades, como el verdadero significado de su nombre.

Entre las imprecisiones en torno a este afamado guerrero está el de su nombre pues “Normalmente se traduce Cuauhtémoc como ‘águila que cae’, está en muchos lados: en libros de texto, en monografías, referencias, sin embargo, esto es impreciso”, señaló el historiador Miguel Pastrana Flores al participar en el ciclo “Cuauhtémoc: a 500 años de su muerte”, realizado en el Colegio Nacional.

El historiador señaló la amplia difusión de otras interpretaciones “poéticas” asociadas al significado de Cuauhtémoc, como “sol en el ocaso”, haciendo alusión que la caída del tlatoani coincidió con el derrumbe de los grandes señoríos de Tenochtitlan, Texcoco, Tlatelolco, entre otros.

Cuauhtémoc y su ejército intentaron librar una batalla naval para recuperar Xochimilco. (@relatandohisto1)

“Como decía Salvador Toscano: ‘águila del crepúsculo’, que es muy poético, pero no tiene ni pies ni cabeza. No hay ninguna referencia, ninguna fuente que yo conozca, ni que mis amigos más cercanos conozcan, de que al sol se le llame Cuauhtémoc en ningún lado. No existe”, aclaró Pastrana Flores.

Aunque en muchos libros de texto el nombre de “Águila que cae” es asociado a una prefiguración del fin de Tenochtitlan y el mundo como lo conocían los mexicas hasta antes de la llegada de los conquistadores españoles, esa idea no tiene nada que ver, expuso el historiador en el Colegio Nacional.

Este es el verdadero significado del nombre de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica

Pastrana Flores explicó durante la conferencia que “El nombre se compone del sustantivo ‘cuautli’, águila, y de ‘temoc’, que es la forma de pretérito del verbo ‘temo’, bajar o descender. Así, Cuauhtémoc a la letra significa ‘bajó o descendió como águila”, y apuntó que el joven mexica se caracterizó por ser un guerrero muy hábil y veloz, cualidades que lo llevaron a ser elegido como gobernante tras la muerte de Cuitláhuac.

“La precisión puede parecer muy sutil, pero es relevante, porque no es lo mismo caer del quinto piso que bajar del quinto piso; no es el águila que cae, sino aquel o aquello que baja a la manera de un águila”, explicó.

Cuauhtémoc fue ejecutado por Hernán Cortés en la selva de Tabasco (Twitter/@Cuauhtemoc_1521)

En conversación con el historiador Eduardo Matos Moctezuma, Pastrana Flores detalló que las águilas descienden a una gran velocidad para cazar de forma fulminante a sus presas. Recordó que Cuauhtémoc participó en el grupo de guerreros que propinó a los españoles la derrota de “la noche triste”.

“¿Cómo bajan las águilas y para qué bajan? (...) es cuando cazan, las águilas cazan, entre otras formas, en picado, se ponen en una posición superior, aprovechando su mayor capacidad de vuelo”, mencionó el historiador para destacar las cualidades que distinguieron al último tlatoani.

Además, el historiador bromeó: “No el que se despeña, no es el que se avienta de la Quebrada, es el que baja a la manera de un águila, de eso se trata, no es el águila que cae”.

Su espíritu aguerrido llegó a desesperar a Hernán Cortés, quien le ofreció hasta en cinco ocasiones un pacto para la rendición de Tenochtitlán y evitar un mayor derramamiento de sangre entre los dos bandos. Una vez que logró capturarlo, el capitán español decidió ejecutarlo mediante un juicio sumario, esto con el fin de evitar que los mexicas intentaran una nueva rebelión.