Mauricio Mancera responde a la confesión de amor que Ricardo Peralta soltó en LCDLFM

Tras concluir su participación en "MasterChef Celebrity", Ricardo Peralta y Mauricio Mancera hicieron un viaje por Europa. (@torpecillo)

Si algo destaca a La Casa de los Famosos México es que el encierro lleva a los habitantes a revelar detalles de su vida personal bastante interesantes para los espectadores. Tal fue el caso de Ricardo Peralta, creador de contenido que forma parte del reality show y que es conocido por su trabajo en redes sociales.

El influencer confesó a Shanik Berman que se enamoró de uno de sus mejores amigos: Mauricio Mancera, el conductor de televisión que, junto a Peralta, participó en MasterChef Celebrity. De hecho fue en el programa de televisión de Tv Azteca donde ambos famosos comenzaron a construir una sólida amistad.

Tan amigos se volvieron que Mancera no dudó en organizar un viaje por el mundo después de que terminó el concurso de cocina. La pareja de amigos viajó a Israel y varios países de Europa. Ricardo Peralta confesó que fue durante ese viaje que desarrolló sentimientos hacia el conductor de televisión.

Ricardo Peralta tenía una relación con el creador digital Carlos Portocarrero cuando participó en "MasterChef Celebrity". (@torpecillo)

Cabe mencionar que aunque Ricardo Peralta tiene una relación abierta con su novio Charly, Mauricio Mancera es un hombre heterosexual, por lo que el amor no iba a florecer nunca. La gentileza del presentador lo llevó a una potente confusión:

“Empecé a pensar una cosa de telenovela en mi cabeza, rarísima porque él es una persona muy gentil y agradable. Él jamás me dio indicios de nada, todo fue en mi cabeza, quiero aclarar”, contó Ricardo.

Tras regresar de su viaje, Mauricio Mancera invitó a Ricardo a pasar Año Nuevo en Madrid. Esto generó aún más confusión en el influencer, por lo que buscó apoyo de su novio. Charly le dijo que se fuera a España con su amigo para así aclarar bien sus sentimientos. Fue durante este viaje que Peralta se dio cuenta de que todo era una confusión.

Tras su llegada a México, durante una comida, Ricardo le confesó todo a Mauricio.

¿Qué dijo Mauricio Mancera sobre el enamoramiento de Ricardo Peralta?

Mauricio Mancera (Fotografía, Instagram: @mauriciomancera)

El creador de Pepe & Teo explicó que el conductor de televisión tomó bien la confesión. Fuera de La Casa de los Famosos México, Mauricio ya contó los detalles de la plática a los medios de comunicación.

“Fue tal cual lo contó Ricardo, en un concierto de Yuridia, antes nos fuimos a comer y ahí me contó. La gente no lo está entendiendo bien. Cuando me lo contó a mí ya se le había pasado su crush, su confusión, fue una plática que duró tres minutos”.

Tras esto, Mancera le preguntó qué opinaba Charly, pareja de Ricardo, pero este le explicó que no había ningún problema. Finalmente, todo quedó como una anécdota y, de hecho, suelen hacer muchas bromas al respecto. “Le digo ‘pásame la sal pero no te enamores’. Él tuvo su confusión, él solito se lo aclaró y no se afectó nada la amistad”.

Ricardo Peralta se ganó su lugar en La Casa de los Famosos México tras haber salido triunfador de MasterChef Celebrity, donde demostró que además de talento para las redes sociales y la comunicación, tiene madera de cocinero.

El creador de contenido también es una importante voz de la comunidad LGBT+ en internet. Saltó a la fama hace ya varios años gracias a su trabajo en el canal de Pepe & Teo, un portal que se enfoca en temas relacionados con la diversidad sexual.