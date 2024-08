Mariana Rodríguez pierde un bebé y comparte su tristeza: “Duele como la primera vez”

Mariana documentó desde la prueba de embarazo hasta la pérdida (Instagram/@marianardzcantu)

Mariana Rodríguez logró llevar a término su embarazo de Mariel, la bebé que tuvo con Samuel García; sin embargo, ya había tenido otros intentos por ser mamá que habían resultado en pérdida.

Todo apuntaba a que la influencer y ex candidata por la alcaldía de Monterrey iba a tener un segundo hijo, pero tuvo alguna complicación en la gestación y tuvo que despedirse de su bebé.

“Duele como si fuera la primera vez, tengo 5 angelitos en el cielo”, escribió en su cuenta de Instagram. En esta ocasión limitó el acceso a los comentarios, pero reunió más de 200 mil “Me gusta” en tan sólo una hora.

La ex candidata por Monterrey e influencer ha perdido a otros cinco bebés Crédito: (Instagram/@marianardzcantu)

A través de Instagram, Mariana Rodríguez compartió un video donde recopiló desde el momento en que se hizo la prueba de embarazo hasta la última visita al hospital, incluso se mostró llorando y cerró con una ilustración de una mamá diciéndole adiós a su bebé en el cielo. La canción de fondo fue I Must Have Been Love, de Amber Leigh Irish.

Rodríguez Cantú también compartió que le había comprado un par de zapatos al bebé que esperaba y acudió a un lugar para colocar un listón blanco, su deseo era que todo saliera bien en el embarazo, pero no fue así. Incluso se dejó ver haciéndose controles médicos y preparándose para la llegada del nuevo ser.

Mariana quería ser mamá por segunda vez, pero hubo alguna complicación que la hizo perder al bebé (Instagram/@marianardzcantu)

Mariana Rodríguez habla sobre lo difícil que fue embarazarse

Durante una entrevista con el Dr. Manuel García en su canal de YouTube, Mariana comunicó las alegrías y desilusiones de sus dos embarazos naturales que terminaron en pérdidas a las ocho y seis semanas respectivamente. En sus propias palabras, señaló: “La soledad y la culpa fueron emociones predominantes durante este tiempo”, ilustrando así lo que muchas mujeres enfrentan en situaciones de infertilidad.

Uno de los aspectos más impactantes que compartió fue cómo esta experiencia la llevó a descubrir historias similares en su propia familia. “No fue hasta mucho tiempo después que me enteré de que mi mamá, mi abuela y mis tías también habían pasado por pérdidas de embarazo, información que nunca se compartió abiertamente”, afirmó Mariana. Esto subraya la importancia de hablar y compartir tales experiencias para crear una red de apoyo.

Mariel nació el 10 de marzo de 2023. (Instagram/Samuel García)

Durante la conversación con el Dr. García, quien la asistió en su exitoso tratamiento de fertilidad, ambos abordaron el sentimiento de culpa que afecta a muchas mujeres en estas situaciones. El médico explicó: “En muchos casos, la falta de intervención médica oportuna hace que los resultados del embarazo escapen de nuestro control, generando un profundo sentimiento de impotencia”.

La influencer también comentó sobre los sentimientos encontrados que vivió al ver a su cuñada convertirse en madre antes que ella, una mezcla de alegría por su familiar y tristeza por su propia situación. Este cúmulo de emociones la impulsó a enfrentar dos tratamientos de fertilidad más, de los cuales solo uno resultó en un embarazo que, desafortunadamente, también terminó en pérdida.