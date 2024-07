Hijo de Mario Bezares llama ‘rancia’ a Mariana Echeverría tras pelea con Arath de la Torre: “Cierra la boca” (Fotos: RS)

No solo el público está mostrando su descontento en contra de Mariana Echeverría, por su participación en La Casa de los Famosos México 2024, sino también otras celebridades e incluso las familias de los habitantes, tal ha sido el caso de un hijo de Mario Bezares, a quien entre ella y su equipo nombrado El Sindicato atacaron en la primera Gala de Eliminación.

A través de Threads, uno de los hijos del famoso y Brenda Bezares compartió su sentir y no dudó en defender a su papá ya que el famoso aún sigue en la competencia por los 4 millones de pesos que se le darán al primer lugar.

Respecto a la conductora de Me Caigo de Risa, expresó: “Por favor que alguien le cierre la boca a la rancia de Mariana Echeverría”.

Sobre los demás habitantes que lo han atacado o molestado dentro del reality show de Televisa, el hijo de Mario Bezares expresó: “Mi papá no está encerrado con ustedes, ustedes están encerrados con mi papá, se siente su miedo y por eso lo nominan”, expresó.

Tras defender a su famoso papá que del resto de los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ también arremetió en contra de Ricardo Peralta (Las estrellas/Captura de pantalla)

Hijo de Mario Bezares también explota contra Arath de la Torre y Ricardo Peralta

“Al envidiosito de Arath de la Torre, mi querido Arath yo se que también quieres que te hagan 2 series, pero eso es solo para gente con talento”, iniciaron los duros comentarios en contra del conductor de Hoy que actualmente participa en La Casa de los Famosos México 2024.

Argumentando que le tiene envidia, ya que incluso a su papá le han hecho dos series o documentales, uno en ViX+ -El show, crónica de un asesinato- y otra en Amazon Prime -¿Quién lo mató?-, el hijo de Mario Bezares no se guardó nada y arremetió en contra de Arath de la Torre e incluso otros personajes como Ricardo Peralta, quienes también atacaron al que fue patiño de Paco Stanley.

A Ricardo Peralta también le tocó crítica: “Por último no se que pensar de Torpecillo -apodo del famoso- abriéndose con los daddy issues que tenía pero no lo bajo de víbora , hay algo que me dice que va seguir jodiendo”.

Hijo de Mario Bezares también explota contra Arath de la Torre y Ricardo Peralta (Captura de pantalla @LaCasaFamososMx)

Aunque las criticas a ambos personajes han sido consideradas como ‘ligeras’ en comparación con la ola de hate que reciben las estrellas, fans exigen que pronto sean eliminados del reality show de Televisa.

¿Quiénes son los hijos de Mario Bezares?

Brenda Yamilé Jiménez Loya y Mario Rodríguez Bezares se casaron hace más de 30 años, fruto de su matrimonio, la pareja tiene dos hijos: Alan y Alejandro.