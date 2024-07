Mexicanos en los Juegos Olímpicos de París 2024: sigue el minuto a minuto hoy 28 de julio

¿A qué hora debuta Alexa Moreno en París 2024?

Las gimnastas mexicanas Alexa Moreno y Ahtziri Sandoval se encontrarán en la subdivisión 1 de la clasificación All Around de Gimnasia Artística, la competencia inicia a la 1:30AM.

Recordemos que Natalia Escalante sufrió una lamentable rotura de ligamentos al entrenar y no competirá en toda la clasificación All Around.