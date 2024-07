López Obrador lamenta actos de corrupción en Segalmex; reconoce que es la “mancha” de su sexenio

El presidente reconoció que este acto opacó su gestión Crédito: Cuartoscuro

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está a pocas semanas de dejar el cargo como titular del Poder Ejecutivo, por lo que poco a poco comienza a despedirse, al tiempo de rendir cuentas de cómo deja el país. No obstante, este jueves reconoció un fallo en su gestión, no sin también asegurar que los posibles responsables ya rinden cuentas ante la ley. Se refirió al caso de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Delante de los integrantes de la prensa que se dan cita en Palacio Nacional, el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguró que este evento es la “mancha” de su gobierno, declaraciones que han cimbrado a la opinión pública.

¿Qué es Segalmex?

El actual Gobierno de México, optó por crear Segalmex el 1 de enero del 2019 con el fin de asegurar el suministro y distribución de alimentos básicos a precios accesibles. la dependencia a cargo de Ignacio Ovalle y la cual forma parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se puso como misión contribuir a la autosuficiencia alimentaria del país y garantizar el acceso a productos esenciales para la población, en particular la más vulnerable.

La organización se dijo, manejaría programas de acopio, almacenamiento, comercialización y distribución de alimentos, así como proyectos de apoyo a pequeños productores agrícolas y ganaderos.

(Foto: Archivo)

A pesar de la intención de Segalmex, fue en 2021 cuando se colocó en el ojo del huracán debido a que su director estuvo señalado por corrupción. En aquel año, se revelaron irregularidades en la administración y manejo de recursos destinados a la compra y distribución de alimentos básicos. Dichas irregularidades incluyeron la presunta malversación de fondos, adjudicaciones directas sin licitación y sobreprecios en la adquisición de productos.

Diversas auditorías y denuncias dieron pie a la apertura de una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General de la República (FGR) dando como resultado que algunos funcionarios fueran suspendidos, al tiempo de implementar medidas para mejorar la transparencia y el control interno en la entidad.

René Gavira Segreste es uno de los detenidos por este caso | (X/@Ruben_Cortes)

¿Qué dijo AMLO sobre esto?

Delante de la prensa que se da cita en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal explico que aunque el caso de corrupción en Segalmex se atendió y además el dinero desviado se había recuperado, se trató de un tema que le dolió mucho y por ello, es el único caso que le duele llevarse a días de terminar su gestión.

“Por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios y lo lamenté mucho. Claro, están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie. Yo diría que esa es la mancha que me llevo aun cuando enfrentamos esa corrupción, sin tolerancia de ningún tipo. Se recuperó el dinero, eso se tiene que informar antes de que yo me vaya, pero es un caso”.

El presidente López Obrador ofreció una entrevista en vivo de diagnostico a su sexenio (AP Foto/Marco Ugarte)

Al momento, no se ha dado a conocer una fecha en la cual el presidente ofrecerá detalles relacionados con el dinero recuperado tras las investigaciones a Segalmex, sin embargo, el morenista adelantó que será en una de sus últimas conferencias de prensa conocidas como La Mañanera y por lo que invitará a Roberto Salcedo Aquino para ofrecer todos los detalles al respecto y claro está, responder los cuestionamientos de la prensa.