La cineasta Ángeles Cruz protestó en la inauguración de la Guelaguetza por ola de violencia en Oaxaca; agreden a fotoperiodista

La cineasta y actriz, Ángeles Cruz Murillo, protestó al inicio de la Guelaguetza, para exigir ayuda a la comunidad San Miguel El Grande, en la región Mixteca de Oaxaca, de donde es originaria, y que ha vivido violencia por parte de habitantes de la agencia municipal de Llano de Guadalupe, perteneciente a Tlaxiaco, siento el último ataque registrado el pasado 17 de julio. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO.COM

Durante la edición 92 de la Guelaguetza Oaxaqueña 2024, la cineasta mexicana Ángeles Cruz se manifestó para exigir justicia por su comunidad, San Miguel El Grande, que en los últimos meses ha sido azotada por la violencia. Durante la protesta, el fotoperiodista Edwin Hernández fue agredido por un grupo de escoltas del gobernador morenista Salomón Jara Cruz.

Los hechos ocurrieron este lunes 22 de julio, cuando la también actriz asistió al Auditorio Guelaguetza con el objetivo de buscar un acercamiento con las autoridades oaxaqueñas a fin de que se atienda la ola de violencia y desplazamiento forzado de los que es víctima la comunidad donde creció.

La artista portó una camisa en la que se podía leer: “Soy Ángeles Cruz, directora de cine, de San Miguel El Grande Tlaxiaco”, la directora asistió a la edición matutina y desde los palcos gritó la consigna “¡Justicia!, ¡justicia!”, mientras levantaba el puño.

La cineasta Ángeles Cruz denunció que estaba siendo vigilada por haber protestado. (Instagram: @angelescruzactriz)

Posteriormente, en otro video que subió a redes sociales, Ángeles Cruz denunció que estaba siendo vigilada por haber protestado: “Obviamente estoy rodeada de personas que me están vigilando, pero aquí estamos manifestándonos para tratar de ver al gobernador y que nos dé una cita para resolver de manera urgente el tema de las agresiones que ha sufrido San Miguel El Grande”, comentó.

Posteriormente, circuló en redes sociales cómo personal del Gobierno de Oaxaca, al parecer escoltas del gobernador, intentó bloquear la protesta para que el fotoperiodista de El Universal, Edwin Hernández, no pudiera retratar a la artista.

“Por tomar fotos de una cineasta que protestaba en el auditorio Guelaguetza, ya finalizada la 1ra función, me empezaron a empujar guaruras del gobernador y un grupo de mujeres que impedía a ella hacer cualquier tipo de protesta. Al final tuve que salir por otra puerta, me siguieron, me jalaron la acreditación rompiéndola…”, dijo en un post en Facebook.

El fotoperiodista Edwin Hernández también fue agredido. (Captura de pantalla).

La publicación fue acompañada de una fotografía en la que se pudo ver su acreditación rota por la mitad. Asimismo, el fotoperiodista señaló que en sus 16 años cubriendo la Guelaguetza nunca le había pasado algo así, pese a que antes sí se han hecho protestas similares.

Por estos hechos, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores de Oaxaca mostró su solidaridad con el fotoperiodista, apuntando que fue una grave violación a la libertad de expresión y los derechos humanos. En un comunicado, aseveraron que este tipo de actos no son incidentes aislados, sino que siguen un patrón de intimidación en contra de quienes se han atrevido a cuestionar al gobierno de Oaxaca.

Ángeles Cruz pide a Salomón Jara que renuncie

Apenas el fin de semana Ángeles Cruz denunció de nueva cuenta la violencia que azota a la comunidad de Lázaro Cárdenas en el municipio de San Miguel El Grande, Oaxaca.

En un video publicado el 20 de julio, la actriz y cineasta hizo un urgente llamado a las autoridades federales y estatales para que tomen medidas para proteger a los pobladores que han sido víctimas de ataques armados que han terminado en incendios.

La directora de cine exigió a las autoridades estatales garantizar la seguridad de los pobladores ante la quema de casas en la comunidad Crédito: Instagram/angelescruzactriz

Cruz reveló que el 17 de julio de 2024 hombres armados ingresaron nuevamente a la comunidad, incendiando viviendas y el cerro del Yucunino. Exigió “acciones concretas” por parte del gobierno estatal y federal, evidenciando la inacción ante estos violentos eventos.

La actriz además lanzó un mensaje al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz , instándolo a renunciar si no puede controlar la situación. “Si no puedes con el puesto, renuncia”, expresó, y criticó la continuidad de celebraciones como la Guelaguetza mientras los habitantes de Lázaro Cárdenas sufren la inseguridad.

A través de un comunicado, la Comisaría de Bienes Comunales de San Miguel El Grande respaldó las acusaciones de los ataques, señalando a pobladores de Llano de Guadalupe Tlaxiaco como responsables. Este grupo, originalmente de habla mixteca (ñuu savi), reiteró la necesidad de una intervención inmediata de las autoridades para garantizar la seguridad de la comunidad afectada.

Esta situación es particularmente dolorosa para la cineasta, cuyo hermano (Román Cruz) fue asesinado el año pasado en una emboscada en la misma localidad.