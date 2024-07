AMLO afirma que Paquete Económico 2025 es responsabilidad de Sheinbaum: “No hay ningún riesgo ni temor”

Exsenador Álvaro García, condenado a 40 años por la muerte de doce personas, seguirá en la cárcel: la Corte Suprema aseguró que es “un peligro para la comunidad”

La Sala de Primera Instancia, decidió no conceder la libertad provisional, no revocar la medida de aseguramiento y determinó no sustituir la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad