¿Qué significa soñar que tu pareja es infiel?, todo depende de con quién

El sueño regula el metabolismo ajustando los niveles de insulina y glucosa, controla el apetito promoviendo elecciones alimenticias saludables, mantiene un microbioma intestinal equilibrado y mejora la salud cardiovascular al reducir la presión arterial y favorecer el correcto funcionamiento del corazón, según el libro Por qué dormimos de Matthew Walker,

Durante nuestras horas de descanso soñamos entre tres y seis veces por noche, cada sueño dura entre 5 y 20 minutos, de acuerdo con Hannah Nicols, periodista especializada en salud de Medical News Today.

Los sueños ofrecen una valiosa comprensión de nuestro mundo interior, según el psicoterapeuta Carl Jung, discípulo del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud.

En este sentido, soñar que nuestra pareja nos es infiel podría poseer un significado más profundo de lo que aparenta.

El significado del sueño y los protagonistas de la infidelidad

“Si estamos enamorados o en una relación, soñar que nuestra pareja nos engaña puede ser uno de los sueños más angustiantes y preocupantes que podemos tener”, menciona Mary Dulcina Lugo, profesora universitaria e investigadora académica, además posee una maestría en Educación Integral Especial.

Las siguientes interpretaciones fueron escritas por la especialista en la página especializada en la publicación de artículos sobre salud mental, Psicología Online.

Soñar que mi pareja es infiel y me deja

Los sueños son una forma de liberar emociones del subconsciente, por lo que este tipo de sueño está relacionado con inseguridades, miedos y desconfianza, por lo que este sueño en que tu pareja te es infiel frente a ti puede indicar una falta de confianza en ella y un temor a que te abandone o te engañe.

“También se relaciona con falta de autoestima y con la sensación de que no eres lo suficientemente bueno o buena para la persona que amas”, menciona Lugo.

Es importante analizar el estado actual de la relación y qué elementos pueden estar faltando para recuperar la tranquilidad con tu pareja, además de tratar que ambas partes expresen sus emociones de una manera abierta y franca para recuperar la paz mental y autoconfianza.

¿Y si en el sueño me engaña con una amiga?

Este sueño a menudo se interpreta como un temor recurrente al cambio o a confrontar tus propios miedos. También está relacionado con celos o una inseguridad hacia tu pareja que no deseas reconocer.

Otra interpretación es que la persona se está fallando a sí misma. El hecho de que este sueño se convierta en una pesadilla es porque representa una doble traición por la que nadie quiere pasar.

“La buena noticia es que no tiene que ser algo que esté sucediendo en la vida real de manera literal, sino que no es más que una oportunidad para que organices tus pensamientos y dejes de darle tantas vueltas en la cabeza a lo que no tiene importancia”, menciona la especialista.

Soñar que mi pareja me es infiel muchas veces

Está relacionado con el dolor por una pérdida reciente o porque alguien a quien apreciabas mucho te ha lastimado. Dado que la traición es recurrente en el sueño, es una forma en que tu mente te indica que debes prestar más atención a sanar tus heridas internas.

La especialista menciona que Sigmund Freud hace hincapié en que el significado de los sueños está determinado por la forma en que nos sentimos en ellos. Por ello, si en el sueño te sentías triste, frustrado/a y enfadado/a, es probable que estés experimentando esas mismas emociones en tu vida real.

¿Y si sueño que mi pareja me engaña con su ex?

Este sueño refleja celos e inseguridades personales. Aunque podrías sentir celos por la ex pareja de tu compañero/a, la interpretación del sueño no siempre es tan literal; a menudo es simplemente un reflejo de tus propias inseguridades y el temor al futuro.

Soñar que tu pareja es infiel con su ex también puede indicar que ya no estás satisfecho/a con la relación y lo manifiestas a través de tus sueños.

“Es conveniente que trates de poner tus emociones en perspectiva para equilibrar tu interior y sientas mayor seguridad en todos los aspectos de tu vida”, recomienda Lugo.