México

Concierto de Grupo Firme termina en riña campal en Honduras | VIDEO

Durante la pelea, dos mujeres intentaron separar a los involucrados y una de ellas fue empujada hacia las gradas

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El incidente ocurrió la noche
El incidente ocurrió la noche del 20 de marzo en el Estadio Nacional Chelato Uclés. (Captura de pantalla: X)

La presentación de Grupo Firme en Honduras quedó marcada por un episodio de violencia que opacó parte del espectáculo. El incidente ocurrió la noche del 20 de marzo en el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde miles de asistentes se reunieron para ver a la agrupación mexicana.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, un sujeto inició una confrontación física en medio del público. Las imágenes muestran empujones, golpes y momentos de tensión que provocaron alarma entre quienes se encontraban en esa zona del recinto.

Una mujer fue lanzada contra las gradas

El altercado escaló en cuestión de segundos. Durante la pelea, dos mujeres intentaron intervenir para separar a los involucrados; sin embargo, ambas fueron empujadas por el agresor y terminaron en el suelo. A pesar de que otros asistentes trataron de frenar la situación, el hombre continuó con las agresiones contra quienes estaban a su alrededor.

La presentación de Grupo Firme en el Estadio Nacional Chelato Uclés terminó en hechos de violencia.

Testigos señalaron que varias personas optaron por alejarse para evitar resultar lesionadas, mientras otros pedían la intervención del personal de seguridad.

Hermetismo de parte de autoridades

Hasta ahora, no existe un reporte oficial que confirme personas con heridas graves, aunque los videos evidencian que varios asistentes resultaron afectados en medio del caos.

El incidente generó una rápida reacción en plataformas digitales. Usuarios expresaron indignación por lo ocurrido y cuestionaron la seguridad del evento. Frases como “Qué vergüenza” y “Solo en Honduras pasa eso” se replicaron junto a llamados para que las autoridades investiguen lo sucedido.

El concierto logró reunir a una multitud en la capital hondureña, pero la riña campal terminó por robar protagonismo al espectáculo musical. La falta de información oficial sobre la detención del agresor o el inicio de una investigación ha incrementado la incertidumbre entre los asistentes y seguidores de la banda.

En Instagram, la agrupación compartió
En Instagram, la agrupación compartió una historia en la que Eduin Caz bromea con el resto de los miembros de la agrupación minutos antes de salir al escenario. (Grupo Firme: Instagram)

Postura de Grupo Firme

Hasta el momento, ni los organizadores ni las autoridades locales han emitido un posicionamiento detallado sobre los hechos. El caso continúa sin claridad, mientras los videos siguen circulando y alimentan el debate sobre las medidas de seguridad en eventos masivos.

Grupo Firme tampoco ha fijado una postura sobre los incidentes. En sus cuentas oficiales, sus últimas presentaciones se centran en los preparativos para su recital en el Estadio Nacional Chelato Uclés. En Instagram, la agrupación compartió una historia en la que Eduin Caz bromea con el resto de los miembros de la agrupación minutos antes de salir al escenario.

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