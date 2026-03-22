Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de marzo

El circuito de este domingo define todo en Exatlón (FB/@ExatlonMx)

La tensión domina Exatlón México en la recta final de la temporada.

Este domingo 22 de marzo, los seguidores esperan una noche de eliminación marcada por las especulaciones en redes sociales sobre el futuro de los atletas.

La identidad de quien abandona la competencia ha generado debate y preocupación, sobre todo para quienes apoyan al equipo azul.

Quién sale eliminado según spoilers hoy 22 de marzo

Doris del Moral, participante de Exatlón México, está rodeada de fuertes rumores sobre su posible eliminación el 22 de marzo (FB/@ExatlonMx)

De acuerdo con filtraciones en plataformas especializadas y perfiles dedicados al reality, la atleta que dejaría la competencia sería Valery Carranza del equipo azul.

Otros rumores señalan que la eliminada sería Doris del Moral, del mismo team.

Diversos insiders señalan que, tras perder la serie por la supervivencia, las mujeres celestes habrían quedado en riesgo y la salida de alguna de ellas marcaría una nueva baja importante para su escuadra.

No obstante, las fuentes recuerdan que estos rumores no son oficiales y que en ocasiones anteriores los resultados han sorprendido a la audiencia durante la transmisión.

Esta noche, todo apunta a que el equipo azul enfrentaría una nueva eliminación, fortaleciendo la tendencia de bajas recientes que los ha dejado en desventaja ante los rojos.

Cómo llegan los equipos azul y rojo al capítulo

El equipo rojo, fortalecido por victorias en los duelos de supervivencia, llega con ventaja y todos sus integrantes masculinos a salvo.

Los atletas de Exatlón México, incluyendo a Doris del Moral, esperan el inicio de una desafiante prueba en el circuito antes de la crucial eliminación del 22 de marzo. (FB/@ExatlonMx)

Por su parte, los azules viven semanas complicadas, ya que han sufrido la mayoría de las eliminaciones recientes. Las mujeres del equipo azul han tenido que luchar por su permanencia, mientras los hombres rojos se mantienen en competencia con menor riesgo.

La presión sobre los azules es evidente, pues la mayoría de sus últimas bajas han ocurrido en duelos donde la eliminación recaía en su bando, algo que ha generado incertidumbre en su estrategia.

Durante la semana, los azules acumularon nuevas derrotas que pusieron en riesgo a sus integrantes femeninas. Los rojos, en cambio, aseguraron victorias clave y consolidaron su posición para la fase decisiva.

Cómo es el proceso de eliminación en Exatlón México

Cada semana, los equipos se enfrentan en la serie por la supervivencia. El bando que pierde debe nominar a los atletas con menor rendimiento para disputar el Duelo de Eliminación. En ese reto, los participantes compiten en circuitos intensos y el peor desempeño define quién abandona la competencia.

El proceso se repite domingo a domingo, aumentando la tensión conforme se acerca la final. Solo los más consistentes logran sortear cada eliminación.

Dónde y cuándo ver Exatlón México

Televisión abierta: Canal Azteca Uno

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horarios de transmisión:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas