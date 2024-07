Diputado del PT arremete contra Kenia López por criticar “sobrerrepresentación” de Morena: “Lávense la boca cuando hablen de López Obrador”

Benjamín Robles Montoya, vicecoordinador de la bancada del PT en San Lázaro, buscará justicia en el caso de María Elena Ríos (Foto: Cortesía / Cámara de Diputados)

A poco más de un mes de que la nueva legislatura tome posesión en el Congreso de la Unión, el tema sobre la supuesta sobrerrepresentación de Morena y sus aliados sigue generando debate. En uno de los capítulos más recientes, el diputado del Partido del Trabajo (PT) Benjamín Robles, arremetió contra Kenia López luego de que la panista criticara el número de legisladores de su alianza.

Durante una sesión en la Cámara de Diputados, el senador petista realizó una intervención para responder a las declaraciones realizadas por la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN). En su participación, defendió el resultado electoral, aunque también negó que el partido de su opositora tenga un genuino interés en la defensa “del pueblo”.

“El pueblo ya decidió. Habrá mayoría calificada y esa mayoría calificada lo que tiene que hacer es cumplir los compromisos que Claudia Sheinbaum presentó a lo largo de su campaña (...) Eso es lo que les duele y si hay algo que no puede hacer acción nacional es venir aquí a hablar del pueblo, es una majadería. Lávense la boca cuando hablen del pueblo de México y cuando hablen de López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo”, dijo.

Benjamín Robles respondió a las críticas que Kenia López Rabadán encaminó contra la supuesta sobrerrepresentación de Morena y sus aliados. Crédito: Canal del Congreso

Y es que, el mismo miércoles 17 de julio de 2024, Kenia López Rabadán convocó a una conferencia de prensa para condenar el tiempo que el Presidente de México dedicó en la conferencia matutina para abordar el tema de la sobrerrepresentación. Cabe mencionar que Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, fue la encargada de exponer el por qué Morena o sus aliados no incurren en dicha conducta.

“(La presidencia) destina, yo diría de manera inmoral, tiempo de la mañanera para intentar incidir en la autoridad electoral y que haya una sobrerrepresentación que lastima a la democracia y violenta a la oposición”, declaró López Rabadán.

Al respecto, López Rabadán criticó que, de acuerdo con los cálculos realizados en la conferencia matutina, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que recibió el 9% de la votación, podría recibir cerca de 75 diputados por el principio de representación proporcional, mientras el PAN, con el 18 por ciento, podría tener 69 diputados.

La panista criticó la intervención de Luisa María Alcalde en la mañanera del 17 de julio de 2024 (Foto: Facebook/Kenia López Rabadán)

“No lo vamos a permitir, porque claramente el pueblo de México no le dio esos votos a Morena y a sus partidos aliados. Es claro para nosotros que vamos a defenderlo con la constitución en la mano, con la ley en la mano y con la ética de nuestro lado. López Obrador no supo ser presidente. Supo tener votos (...) pero 33 de cada 100 electores no son las curules, los escaños que él ambiciona tener para lastimar y modificar la constitución”, dijo.

¿Morena y sus aliados incurren en sobrerrepresentación?

Si bien el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) se perfilan para tener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, la coalición “Sigamos Haciendo Historia” no incurre en el principio de sobrerrepresentación.

De acuerdo con el apartado IV del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), “ningún partido podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios”, es decir de mayoría y representación proporcional. Además, el apartado V dice:

Luisa María Alcalde rechazó que Morena esté violando la Constitución al contar con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados (Presidencia)

“En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento”.

Según adelantó Luisa María Alcalde, la cifras de votos obtenidos por Morena no incurren en las dos faltas citadas en los apartados del artículo 54. Cabe mencionar que, a pesar de las estimaciones, el organismo encargado de la asignación de legisladores plurinominales es el Instituto Nacional Electoral (INE).