América vs Puebla por Liga MX el 15 julio en el Estadio Azteca: todos los detalles de la previa

Dos de los competidores por el título de Liga MX se enfrentan en el Estadio Azteca el domingo, con Puebla y América buscando desviarse de las derrotas previas.

Puebla cayó derrotado 3-2 ante Santos Laguna en el Estadio Cuauhtémoc en su último partido en liga , putting them in 15º place on uno point through dos matches.

América cayó derrotado 2-1 en su último partido en Liga MX en casa ante Juárez, ampliando su racha de partidos seguidos sin ganar a cuatro (V0 E1 D3).

Ambos conjuntos empataron 2-2 en su último enfrentamiento, un partido de Liga MX última temporada.

El América ha superado al Puebla últimamente al permanecer invicto en sus últimos 14 partidos de Liga MX (V11 E3 D0). El Puebla buscará su primer triunfo en este enfrentamiento liguero desde abril de 2018. América ha superado a Puebla 33-13 durante esta racha invicto.

Leo Suárez lidera al América al marcar tras marcar un gol en el anterior partido ante el Juárez.

El Puebla empató en su único partido como visitante en esta temporada liguera. Puebla está en una racha de cuatro partidos sin ganar (V0 E2 D2). No gana como visitante desde 1 de abril ante el Juárez.

Highlights

HISTÓRICO DE ENFRENTAMIENTOS (todas las competiciones):

Partidos ganados: 20

Empates: 13

Perdidos: 5