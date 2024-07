Policía del video sexual de Luna Bella en el Metro desmintió que hubiera niños durante la grabación: “Tengo 4 hijos”

(X/@sr_indomable)

Jorge Luis López, quien había sido suspendido preventivamente por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras la difusión de un video sexual grabado en el Sistema de Transporte Colectivo Metro con la influencer Luna Bella, fue reintegrado a sus funciones como policía.

López podrá continuar sus actividades normales hasta que concluya la investigación administrativa correspondiente.

El policía, conocido en redes sociales como “Señor indomable”, protestó este jueves 11 de julio frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México SSC junto a colectivos LGBTIQ+ y creadores de contenido para adultos, exigiendo su reincorporación al cuerpo policiaco.

Jorge protestó pacíficamente a las afueras de la SSC CDMX (X: c4jimenez)

Jorge fue atendido por el director de asuntos internos, quien le informó que se encuentra bajo investigación para determinar si habrá sanciones por sus acciones en el video.

Jorge Luis López, de 32 años, declaró que grabó el video fuera de su horario laboral, portando un “disfraz” de policía que compró “en una boutique, como el que usan los strippers” y no el uniforme oficial de la SSC, y aclaró que su actuación fue planeada y llevada a cabo rápidamente.

El modelo indicó que su trabajo como creador de contenido de OnlyFans y sus acciones fuera del horario de trabajo no deberían afectar su labor policial.

Pese a esto, varios compañeros se sintieron ofendidos por el contenido del video, el cual fue publicado en redes sociales.

A sus 32 años, cuenta con ganancias considerables como creador de contenido (Instagram)

“Quiero que quede claro que una cosa es mi trabajo profesional y otra cosa es mi personaje, que yo llevo fuera de mis instalaciones y fuera de mi horario laboral”, comentó a la prensa.

Por su parte, el Área de Comunicación Social del Metro lamentó el uso de sus instalaciones para generar popularidad en cuentas particulares y anunció que reforzará la vigilancia para prevenir estos actos.

En dicha manifestación pacífica, López desmintió que durante la grabación de las escenas en el Metro hubieran estado presentes menores, como se ha rumorado en las redes sociales.

“Ella (Luna Bella) como trae su equipo de producción, trae todo el tema, trae manager. Ella me comentó ‘vamos a colaborar, vamos a grabar en una estación del Metro que esté vacía’. Obviamente iba vacío, yo iba con varios otros creadores de contenido para hacer alusión como si fueran usuarios”, expresó.

"Señor Indomable" es el nombre como creador de contenido de Jorge López, policía de la SSC CDMX (Foto: Recorte)

“No había usuarios ni niños ni mujeres como dicen, o como aparece en los videos, no hay niños, son extras que venían con ella... como dicen por ahí que había niños, yo tengo mis hijos, mis hijos tienen 11, 10 y 5 y dos meses, entonces si yo hubiera visto niños yo totalmente no hubiera hecho esas escenas”, recalcó.

Respecto a si los extras fueron contratados por Luna Bella, López omentó:

“No sé, ya es tema de ella, de su producción, a mí solamente se me contactó para hacer la colaboración con ella. Desconozco si hubo o no permiso (del Metro), yo simplemente fui, y estuve”

Así se grabó el video de Luna Bella en el Metro CDMX

Así mismo, este jueves 10 de julio, el “Señor indomable” dio más detalles sobre cómo fue la grabación del polémico contenido que ha causado indignación entre la sociedad.

“Ibamos acompañanados de bastante gente, varias personas iban con nosotros, la mayoría son creadores. El vagón iba vacío, a esas horas, en ciertas estaciones, ya van los vagones vacíos, fue para simular que había gente y tratamos de que no afectara a terceras personas”, contó Jorge al periodista Nacho Lozano en su espacio radiofónico.

‘Señor Indomable’, el actor de OnlyFans que grabó con Luna Bella en el Metro de la CDMX Credito:srindomable_

El policía compartió por qué empleó ese disfraz y reveló que la grabación se realizó después de las 23:00 horas en la Línea 6 del Metro.

“A eso nos dedicamos, tenemos la capacidad de hacer una escena. Yo me pongo a indagar, tengo varios perfiles donde yo interpreto, en este caso el disfraz de policía, a veces la hago de barrendero, a veces la hago de médico, diferentes actuaciones, en este caso fue el disfraz para hacer alusión porque existe mucho personal de la policía que cuida las instalaciones, hicimos esa ilusión de que ya va un policía que estaba ahí... (lo grabamos) en la noche, ya como a las 11″, relató.