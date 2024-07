Niurka se entera que Irina Baeva se quedará en Aventurera y así reaccionó: “Concéntrate en tu nuevo coreógrafo”

Niurka aseguró que Irina Baeva no tiene las cualidades artísticas para ser considerada una vedette. (@irinabaeva, @niurka.oficial)

A pesar de las molestias del público y la prensa, Juan Osorio no da el brazo a torcer y anuncia que Irina Baeva se quedará como protagonista de Aventurera.

La legendaria obra de teatro mexicana regresó a los escenarios bajo la producción de Osorio y con un elenco que incluye a Daniel Elbittar, Salvador Sánchez, Olga Breeskin, Coco Máxima, Nicola Porcella, y desde luego, Irina Baeva en el papel principal.

“Yo había tomado una decisión, pero lo que más gusto me dio y con la experiencia que me quedo es la unión que hay en esta compañía. Me llena de orgullo el decir todos aguantamos, todos estamos en este barco con Irina... ella merece estar en este proyecto. Todos se juntaron y dijimos ‘Juan estamos con Irina y lo que ella decida nosotros respaldamos’”, dijo el productor.

Luego del estreno de "Aventurera, El Musical", Irina Baeva ha sido duramente criticada por su desempeño en el rol protagónico. (@aventureramusical, CarLon_2020)

“Para todos lo que pensaron que este barco se está hundiendo, no se hunde, está mejor que nunca”., afirmó Juan Osorio.

Por su parte Irina Baeva afirmó que como buena rusa mexicana nunca se rinde y seguirá contenta en el papel central y tomando con humildad las críticas constructivas del público.

“No puedes vencer a alguien que nunca se rinde. Yo no me rindo. Este barco es de nosotros y vamos a sacarlo a flote... cuando no tienes nada bueno que decir, es mejor no decir nada. Siempre y cuando la crítica sea constructiva pues adelante. No puedo sentirme más feliz, más agradecida. Gracias a Juan y al elenco... estamos tomando las opiniones de la gente con mucha humildad y mucho respeto para ver lo que podemos mejorar... yo como buena rusa mexicana no me rindo”, explicó.

Niurka reacciona a la permanencia de Irina Baeva

(YouTube: Yordi Rosado // IG: @niurka.oficial)

La ex esposa del productor Juan Osorio, Niurka Marcos, fue una de las que criticó duramente a Irina Baeva en el papel de Elena Tejeiros. Y es que de acuerdo con la cubana, la actriz rusa no tiene lo que se necesita para ser “vedette”.

Desde entonces Niurka ha entablado una cascada de dimes y diretes con Juan Osorio, en una guerra mediática de declaraciones que ha mancillado la misma promoción de la obra. Ahora que el productor anunció que Irina Baeva permanecerá, su ex esposa reaccionó en redes sociales.

En su perfil oficial de Instagram Niurka modificó su nombre y se hizo llamar como “La Aventurera” y añadió un emoji de “risas”, lo que indicaría que detrás de aquella modificación existe un poco de sarcasmo.

Niurka en redes sociales.

Adicionalmente la actriz y bailarina compartió en sus stories varias palabras para la actriz rusa. Le aconsejó que aproveche el momento en el que todos están hablando de ella.

“Mira Irina, te voy a dar un consejo de una vieja loba. Aprovecha que estás en el ojo del huracán y que todo el mundo está volteando a verte. Aprovecha toda esa expectativa y concéntrate en que tu coreógrafo nuevo te monte un gran show donde te luzcas, nena”, dijo la actriz.