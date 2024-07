López Obrador reacciona a posible ruptura de alianza entre el PRI y el PAN: “Perdieron sus ideales”

AMLO consideró que el PRI y el PAN deben hacer una autocritica. | Gobierno federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la posible ruptura de la alianza opositora, conformada por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, luego de que algunos aspirantes a la dirigencia nacional del PAN criticaron el haber participado junto con el PRI en las elecciones del 2 de junio pasado y advirtieron que de obtener el cargo romperán la coalición.

En su conferencia mañanera de hoy, el mandatario dijo que la ruptura de la alianza opositora es “asunto de ellos”; sin embargo, destacó que recientemente el PRI ha buscado deslindarse de la política neoliberal y considera importante que ambos partidos hagan una autocrítica para regresar a sus orígenes.

“Pues ese es un asunto de ellos, también el PRI ya se está deslindando, ya hablaron de que renuncian a la política neoliberal, entonces que no aceptan ya la política que impusieron presidentes priistas, todo es válido.

“Yo creo que sí es importante que ellos hagan un análisis, es muy buena la autocritica y pueden ellos regresar a sus orígenes”, dijo en Palacio Nacional.

López Obrador recordó cómo fue que se crearon los dos partidos, al platicar que el PAN surgió para oponerse a la expropiación petrolera y al reparto agrario durante el salinismo, afirmando que en sus inicios los panistas eran conservadores, pero “más decentes”.

“Yo siento que al PAN le perjudicó mucho el salinismo, por que aún cuando sus posiciones en política económica coincidían, el PAN surge para oponerse a la expropiación petrolera y al reparto agrario y Salinas pues hace o mismo, empieza la privatización del petróleo y a desaparecer el ejido, pero había panistas doctrinales, sobre todo había poco más de decencia en los fundadores, eran conservadores, pero gente más decente”, narró.

Mientras que “en el caso del PRI”, mencionó que el partido tricolor surgió de una revolución social e incluso, destacó que en su momento crearon las ligas agrarias e impulsaron la educación pública.

“En el caso del PRI, lo mismo, es un partido que surge de una revolución social, importantísimo, partido que tiene de presidente aunque no era PRI, pero en una de sus fases era el partido de la Revolución Mexicana, era Cárdenas, es presidente cuando el PRI se llamaba Partido Nacional Revolucionario porque con él pasa de PNR a Partido de la Revolución Mexicana, pero ahí se crearon las ligas agrarias, la CNC- Confederación Nacional Campesina-, la CTM, ahí se expropia el petróleo, se impulsa la educación pública y luego el seguro social, se creó después y toda la infraestructura pública”, puntualizó.

Por ello celebró que ambos partidos busquen recordar sus orígenes e hizo un llamado a que definan su perfil, pues opinó que ambos perdieron sus ideales y actualmente lo que los une son sus intereses.

“Que bien que revisen de dónde viene, qué dio origen a esos partidos y si pueden, aunque no es fácil que definan su perfil, no es fácil porque como perdieron ideales y principios, ya lo único que los une son los intereses y luego pasaron a formar parte de una comedia en donde ellos recibían órdenes al final de cuentas no eran los presidentes del PAN y el PRI los que decidían eran los potentados, donde el dirigente del bloque conservador era Claudio X González”, concluyó.