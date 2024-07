Tiktoker francesa exhibe cómo se le impidió reprobar a un alumno en escuela de paga en México; caso se hace viral

La tiktoker denunció cómo fue posible que no dejaron reprobar a un alumno al no ahcer su examen. (TikTok / Vivi_Voyage)

Hace unos años, la Secretaría de Educación Pública (SEP) había implementado una polémica medida que impedía a los docentes reprobar a los alumnos de educación básica y media. Esta norma, que provocó críticas tanto nacionales como internacionales, fue finalmente revocada para el ciclo escolar 2022-2023 por la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya. Con este cambio, los maestros recuperaron el derecho de reprobar a los alumnos que no cumplieran con los requisitos para acreditar las materias.

Recientemente, esta temática ha resurgido gracias a un video viral en TikTok, donde Vivi Voyage, una tiktoker francesa y exmaestra de idiomas, compartió una experiencia reveladora. Vivi, quien actualmente reside en San Luis Potosí, contó cómo en una escuela de paga donde trabajó, se le impidió reprobar a un alumno que había entregado un examen en blanco.

“Tengo un problema con la educación en México. He trabajado para una escuela de paga bastante cara. Mis alumnos eran pésimos, no sabían hacer nada, hasta me dieron exámenes con hoja en blanco y le decía a la directora ‘¿Qué debo hacer entonces? porque eso vale cero’. Y me dijo ‘No, no, no, no les des los exámenes’”, denunció Vivi Voyage en su video.

La respuesta de su superiora dejó a Vivi en shock, ya que ella considera que los exámenes son fundamentales para que los alumnos entiendan si están aprendiendo o no. Según su testimonio, esta situación refleja un problema más amplio en muchas escuelas de paga en México, donde los estudiantes son tratados como clientes y la calidad de la evaluación educativa es secundarizada.

El video de Vivi Voyage ha generado un amplio debate en las redes sociales, donde ha sido compartido por diversas cuentas y ha recibido el respaldo de muchos usuarios. Además, otros docentes que han trabajado en escuelas privadas han compartido experiencias similares, apoyando las acusaciones de Vivi sobre la falta de seriedad en la evaluación educativa en dichas instituciones.

Este caso pone de relieve las críticas recurrentes al sistema educativo en México, especialmente en el sector privado, y subraya la importancia de una evaluación justa y efectiva para el desarrollo académico de los estudiantes. La historia de Vivi Voyage es un llamado de atención para que las instituciones educativas prioricen la calidad del aprendizaje sobre intereses comerciales, asegurando que los alumnos reciban una educación digna y significativa.