Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez conquistan la Arena CDMX con apasionado beso; así cantaron juntos por primera vez

Carlos Rivera celebró 20 años de trayectoria con un espectacular concierto que ofreció en la Arena CDMX el jueves 04 de julio. El cantante eligió esta fecha en especial porque ese mismo día, hace dos décadas, se coronó como el ganador de la tercera generación de ‘La Academia’ e invitó a varios colegas, entre quienes destacó su esposa, Cynthia Rodríguez.

Y es que los enamorados decidieron hacer algo que nunca han hecho, cantaron juntos por primera vez y eligieron ‘Si nos estás conmigo’, el icónico tema que la exconductora de ‘Venga la Alegría’ interpretó junto a José Luis para la telenovela ‘Amor en custodia’ y terminaron con un romántico beso sobre el escenario.

“Te amo”, dijo Carlos Rivera en agradecimiento a su esposa por acompañarlo en este mágico momento, además de ser una parte incondicional en su vida y darle un hijo: León.

Cabe mencionar que tanto Carlos Rivera como Cynthia Rodríguez han procurado mantener su relación amorosa lejos de las cámaras y micrófonos. Sin embargo, después de que contrajeron nupcias en una ceremonia secreta, se han dejado ver juntos en varios eventos y hasta se han dedicado tiernos mensajes en redes sociales.

Alan Tacher presentó a Carlos Rivera

El conductor de televisión es muy especial en la carrera del cantante oriundo de Tlaxcala, pues fue él quien anunció su triunfo en ‘La Academia’. Por esa razón, le pidió que lo presentara en este concierto de aniversario y así lo hizo:

“Hace 20 años salió de Huamantla un niño de 17 años lleno de ilusiones y muchos sueños. Su talento enamoró a todo México en ‘La Academia’ y un 4 de julio de 2004 se coronó como el ganador de ese concurso. Hoy es el artista mexicano más importante de su generación y un ídolo para millones de personas que lo han acompañado a lo largo de ese camino (...) Para mí es un orgullo estar aquí esta noche”.

¿Dónde ver el concierto del 20 aniversario de Carlos Rivera?

El espectáculo que ofreció el cantante en la Arena Ciudad de México se transmitió en vivo a través de la plataforma de streaming Disney Plus, donde se quedó en el catálogo para aquellas personas que por alguna persona no pudieron asistir o no encontraron boletos.

