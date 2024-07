AMLO reacciona a la discusión entre Marko Cortés y Javier Lozano por la repartición de cargos: “Es pleito de cúpula”

El presidente celebró los resultados de las encuestas arrojados por Morena Crédito: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la discusión que ocurrió ayer entre Marko Cortés, líder nacional del PAN, y Javier Lozano, exsenador de la bancada del PAN es una discusión entre las cúpulas del partido político.

Comentó que el conflicto que se popularizó ayer podría definirse en una frase coloquial: “Cuando se reparte mal el botín, hay motín”, derivado a que Marko Cortés reveló que Javier Lozano le había pedido un puesto de representación proporcional para el Congreso de la Unión, aunque este dicho fue negado.

“Pues esa es otra cosa, a mi me llamó la atención pues la actitud el nivel de conciencia que hay en nuestro pueblo, eso es lo que me llamó la atención, lo otro es un pleito de cúpula, te lo puedo resumir en una frase coloquial, cuando se reparte mal el botín hay motín”, comentó López Obrador.

La discusión entre los actores políticos se originó después de que Lozano reprochara que el PAN no aceptara que García Luna estuviera involucrado en un gobierno del blanquiazul. |Crédito: Atypical

Sobre que lo que le llamó más la atención fue que Carlos Alazraki, fundador y conductor de Atypical TV, contó que había intentado persuadir a la persona que lo apoya a hacer el aseo para que no votara por la “dictadura” refiriéndose a Morena, sin embargo, que el día después de las elecciones le confesó que había votado por Morena.

“Dice (Carlos Alazraki) le dije a mi trabajadora doméstica no vayas a votar por la dictadura y que llega el lunes, y que dice ¿Qué hiciste votaste por ese movimiento? No, no, no voté por Claudia Sheinbaum”, recordó López Obrador.

La discusión entre Marko Cortés y Javier Lozano se popularizó, incluso llegando hasta el exmandatario federal Felipe Calderón, quien acusó que el actual dirigente fue el causante de la caída del partido, además de que se ha buscado beneficiarse a él y sus allegados, dejando fuera perfiles de otros militantes del partido que han ofrecido resultados.

En contra parte Cortés señaló que el legado de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” de Calderón y haber mantenido a García Luna como servidor público pese a los vínculos con el crimen organizado provocó la desacreditación del partido y ha costado las simpatías en México.

