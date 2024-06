Wendy Guevara fue hospitalizada de emergencia en Colombia: “Un dolor muy fuerte”

Wendy reportó que comió elote con picante en la Ciudad de México antes de su vuelo a Colombia (Foto: Archivo)

La salud de Wendy Guevara ha vuelto a ser motivo de preocupación. La influencer, quien había sido hospitalizada de emergencia a finales de mayo para una cirugía de vesícula debido a cálculos, sufrió nuevamente complicaciones.

Pese a que se reincorporó rápidamente a sus actividades, Guevara, ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, reveló en sus historias de Instagram que había tenido que regresar al hospital, esta vez en Colombia.

El motivo de esta nueva hospitalización fue un fuerte dolor abdominal ocasionado, según contó la propia Wendy, por haber comido un elote con chile en la Ciudad de México. Esto le produjo malestar y episodios de diarrea.

La famosa de 30 años viajó a Colombia con su amigo Nicola Porcella (Foto: Recorte)

“Me pusieron un suero. Me canalizaron porque traía un dolor muy fuerte en la panza. Como me comí un elote en la Ciudad de México con chile, me sentí muy mal. Traía mucha diarrea ahorita”, explicó la integrante de “Las Perdidas”.

El manager de Wendy compartió imágenes de la influencer en una camilla, acompañada de su amigo Nicola Porcella. En las imágenes, se la ve recostada y conectada a un suero, mientras Nicola se queda a su lado.

Horas después, Wendy grabó una historia explicando que se había sentido muy mal y necesitó atención médica en Colombia. Con el tratamiento recibido, mencionó que ya se encontraba mejor y podía continuar con sus compromisos en dicho país.

La influencer confirmó que pudo ser dada de alta y se reincorporó a sus actividades (Foto: Recorte)

Wendy y la donación al Hospital de León

En días pasados, Wendy cumplió su promesa de donar sillas de ruedas al Hospital General de León tras someterse a una operación en dicho centro médico a finales de mayo.

La entrega de los dispositivos de movilidad se realizó el 6 de junio, con el apoyo del doctor Jesús Montoya, conocido como “Chuyito”, y la influencer documentó el evento en sus redes sociales.

La controvertida donación ocurrió pocos días después de que la influencer fuera acusada de saltarse los protocolos médicos para recibir atención prioritaria debido a piedras en la vesícula.

Guevara negó estas acusaciones, afirmando que sólo recibió ayuda para agilizar su operación, según varios seguidores en redes sociales.

En total, fueron donadas 23 sillas de ruedas, 18 para adultos y 5 pediátricas, destinadas a pacientes del mismo hospital donde fue tratada.

Wendy Guevara mostró las sillas de ruedas que donó al Hospital General de León. Crédito: IG/salmita_bebe

Wendy, acompañada de “Chuyito”, Rosita y Evelin, expresó su deseo de ayudar, justificando su acción en agradecimiento por la atención recibida durante su procedimiento quirúrgico.

“Y qué creen que vamos a donar sillas de ruedas al hospital donde me operaron, ‘Chuyito’ va hablar con los del hospital para que me dejen ir a donarles sillas de ruedas pediátricas y sillas de ruedas para adultos..”, afirmó.

Durante la entrega, Evelin “La Mamita Hernández” anunció otra donación: varios patos y bacinicas para pacientes con movilidad reducida, buscando facilitar tanto su uso como el trabajo del personal médico.

La famosa fue internada para tratar unas piedras en su vesícula (Captura YouTube: Salmita)

En redes sociales, la acción de Guevara generó opiniones divididas; algunos la acusaron de remordimiento mientras otros la defendieron, elogiando su solidaridad habitual.

Wendy Guevara ganó notoriedad tras participar y ganar en La casa de los famosos, ganándose una considerable base de seguidores que destacan frecuentemente sus actos altruistas.