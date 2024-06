Claudia Sheinbaum habla sobre ‘el premio de consolación’ que recibirá Fernández Noroña tras reclamos a Morena

(Fotos: Cuartoscuro)

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, reafirmó que el acuerdo al que hace referencia Gerardo Fernández Noroña solo aplica a los militantes de Morena que participaron en el proceso interno para la candidatura presidencial, esto después de que reclamara que no se le estaba considerando para el gabinete o para ser coordinador de los senadores en el Congreso de la Unión.

En conferencia de prensa, la exjefa de Gobierno de la CDMX destacó que Fernández Noroña es un “compañero que valoramos en el movimiento”, que es “un gran legislador” y “muy importante”, por ello considera que no debería ser tema de discusión el cargo o puesto que utilice el diputado en el movimiento.

Con motivo de la “importancia” de Gerardo Fernández Noroña, explicó que lo consideraron en la lista de senadores de Morena, pues proyectaban que el Partido del Trabajo solo alcanzaría dos escaños, aunque tras las votaciones se confirmaron tres.

“Vamos a conversar en la semana, yo lo dije Gerardo es un compañeros que valoramos mucho en el movimiento, y lo dije el otro día él entró a la encuesta propuesto por el PT, igual que Manuel Velasco entró propuesto por el Partido Verde, entonces las reglas que están ahí, están planteadas para quienes pertenecemos a Morena (...) valoramos muchísimo el trabajo, tan es así que él es senador por Morena, en la lista de Morena, tan consideramos importante y además es muy valioso que no está en la lista del PT, en el PT entraron tres senadores, pero se esperaba que si entraban 2 senadores por el PT era mucho”, explicó la virtual presidenta electa sobre la polémica en relación a la repartición de puestos por encargo.

El legislador del Partido del Trabajo se mofó de sí mismo en redes sociales. Crédito X @fernandeznorona

Fernández Noroña aseguró que en caso de que se respetara el acuerdo el debería ser coordinador de senadores o en otro caso ir al gabinete federal, sin embargo, Marcelo Ebrard fue designado como próximo secretario de Economía, y Adán Augusto López Hernández se perfila para ser el coordinador de los senadores.

Fue hasta la noche del 25 de junio cuando los dichos de Fernández Noroña tuvieron un tono apaciguador, pues comentó que en caso de que no se respete el acuerdo él seguirá al frente comprometido con el movimiento.

“Si no se respeta ¿Qué voy a hacer? Seguir para adelante (...) Yo no voy a poner en riesgo al movimiento, yo no voy a poner en riesgo la unidad, yo no estoy disputando un cargo, simplemente estoy pidiendo que lo que se firmó se cumpla y ya”, dijo en una transmisión en vivo en Facebook.

Asimismo, se comprometió a apoyar hasta el último segundo al presidente López Obrador y desde el primer segundo la administración de Claudia Sheinbaum.

“Yo apoyaré hasta el último segundo de su mandato al compañero presidente y apoyaré desde el primer segundo de su mandato hasta el último segundo a Claudia Sheinbaum Pardo”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo explicó que está incluido en la lista de Morena, ya que proyectaban que PT solo lograría tener dos escaños en el Senado después de las elecciones. Crédito: @ClaudiaSheinbaumP / YouTube