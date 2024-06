Así se enteró el hijo de Mario Bezares sobre los rumores de que Paco Stanley era su papá

(Vix/Televisa)

Es bien sabido que Paco Stanley tenía un humor bastante negro y ni las personas más cercanas a él escapaban de ello. Tal fue el caso de Mario Bezares, quien durante mucho tiempo tuvo que escuchar como el conductor insinuaba que su esposa Brenda le había sido infiel y que por eso su hijo Alan tenía ojos claros y cabello más claro.

Fue en este sentido que, recientemente, el joven rompió el silencio y relató cómo se enteró de estos rumores que permearon su niñez y que le han traido consecuencias a lo largo de la vida.

¿Qué dijo el hijo de Mario Bezares?

Durante una entrevista para el documental El Show: Crónica de un asesinato, Alan relató que en una ocasión cuando era joven, una persona lo molestó con el tema.

“Y nada más me dice: ‘Estás enojado de que tu papá no es tu papá', ¿Cómo que mi papá no es mi papá? No me dijo nada más, sólo me dijo eso”, recordó.

Así fue la vez que Paco Stanley dijo al aire que el hijo de Mario Bezares era suyo. (Captura: X)

Según lo que señaló Alan, después de recibir dicho comentario entró a internet para informarse al respecto y ahí fue cuando se enteró de todo lo que se decía en la década de los 90.

“Como niño te metes a Google, te quedas en la madrugada y viendo todo lo que encuentres. Es como si tu corazón estuviera así (rompiéndose), ¿quién es mi familia?”, detalló.

Tras enterarse también que Mario Bezares estuvo en prisión por ser presunto sospechoso del asesinato de Stanley, Alan se sintió todavía pero.

(Youtube/retrobetamx)

“No sabes la culpa que cae un niño de once años, diez, saber que por tu culpa a tu papá lo culparon de un asesinato. Llegar con tus papás y decirles con coraje: ‘Por qué no me dijeron esto’”, dijo y añadió:

“Si yo como hijo me metí a Internet y dudé, qué va a pensar alguien que no tiene nada que ver con ellos. El morbo, la gente, me pusieron un filtro, una cara que no es mía. Partir del punto de que no soy hijo de ese señor y que mi mamá no es ninguna p*ta, no cambiaría a mis papás por nada en el mundo, jamás.