Fiscalía Anticorrupción irrumpe en conferencia de Lucy Meza, excandidata opositora en Morelos: “No me dejaré silenciar” | VIDEO

La priista dijo en sus redes sociales que no van a lograr intimidarla. (Facebook Lucy Meza)

Lucy Meza Guzmán, ex candidata del frente opositor a la gubernatura de Morelos, ofrecía una conferencia de prensa en la ciudad de Cuernavaca para denunciar irregularidades en la elección que le ganó la morenista Margarita González Saravia, cuando personal de la Fiscalía Anticorrupción irrumpió para notificarle que estaba bajo investigación penal.

En un video difundido por ADN40, se aprecia a un funcionario de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) hablando con la abanderada del PRI, PAN y PRD, mientras que un hombre le pregunta cuál es el motivo de la investigación. En ese momento, los asistentes y colegas de Meza comienzan a corear “No estás sola”.

El equipo de la excandidata y la propia Lucy Meza acusaron que se trataba de un acto de intimidación y obligó al funcionario de la FECC a que se sentara con ella para firmar la notificación frente a todos los medios de comunicación que habían acudido a cubrir la rueda de prensa. Después, se pronunció en redes sociales:

“No me dejaré silenciar ni intimidar, defenderé hasta el último voto de las y los morelenses. Merecemos elecciones y resultados justos y transparentes, #Morelos no está para sus fraudes”, dijo en Facebook junto a varias fotos del momento en que la Fiscalía irrumpe en su conferencia así como de cuando firma la notificación ante decenas de testigos.

La excandidata a la gubernatura dijo que no lograrán intimidarla pese a la investigación en su contra. Crédito: ADN40

Luego de que se hiciera viral en internet el video, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, también defendió enérgicamente a su candidata: “¡Así la persecución en Morelos! Mientras Lucy Meza Guzmán se encontraba en conferencia de prensa, llegó la Fiscalía Anticorrupción a notificar una supuesta denuncia. No permitiremos esta intimidación y hostigamiento. ¡No estás sola!”, dijo el priista en X.

¿Se sabe por qué la investigan?

Aunque no se han hecho oficiales las razones por las cuales se le investiga, Quadratin Morelos informó que era presuntamente por haberle aprobado -en su calidad de diputada local- un crédito al perredista Graco Ramírez Garrido Abreu cuando éste era gobernador de Morelos, es decir, en el periodo 2012-2018.

Al respecto, el exgobernador de Morelos dijo en redes sociales que la presunta investigación era un absurdo jurídico. “Cuando Lucy Meza presidía Congreso Estatal y votaron mayoría calificada por una renegociación y crédito debidamente fundado y auditado posteriormente”, apuntó el político perredista en su cuenta de X.

De acuerdo con medios locales, la Fiscalía Anticorrupción sería afín al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, a quien Lucy Meza acusó hacia finales de 2023 de haber frenado sus aspiraciones para ser la candidata de Morena en Morelos, ya que no fue considerada en el proceso interno del partido y eligieron a Margarita González Saravia. Al final, Meza Guzmán renunció al partido guinda y se sumó a las filas del PRI que, en alianza con Acción Nacional y el Sol Azteca le dieron la candidatura del frente opositor a la gubernatura de Morelos.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la candidata morenista ganó con 280 mil 751 votos (47.87 por ciento del total), mientras que la priista obtuvo 180 mil 068 sufragios (30.70 por ciento). Pese a que son más de 100 mil votos de diferencia, Meza Guzmán ha acusado irregularidades.

Lucy Meza dejó Morena para acobijarse entre los partidos del Frente Amplio por México. (X @LucyMezaGzm)