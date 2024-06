Cuántas personas votaron en la histórica elección de México

Claudia Sheinbaum, the presidential candidate of the ruling MORENA party, reacts as she addresses her supporters after winning the election, in Mexico City, Mexico June 3, 2024. REUTERS/Raquel Cunha

Una histórica elección en México se vivió el pasado domingo 2 de junio, pues Claudia Sheinbaum Pardo se coronó como la primera mujer presidenta del país, según reportaron los primeros resultados del conteo rápido.

Pasadas las 11:30 de la noche, Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), reveló los primeros resultados de los comicios, donde la aspirante del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) marca una arrolladora ventaja sobre los aspirantes del PAN-PRI-PRD y MC.

De acuerdo con datos oficiales, se reportó una participación ciudadana de entre el 60 y 61% de la Lista Nominal del Instituto Nacional Electoral (INE). A continuación daremos a conocer más detalles de los resultados de los comicios.

Millones de ciudadanos participan en la elección. (Gobierno de México)

¿Cuántas personas votaron?

De acuerdo con información del Gobierno, el país tuvo una participación ciudadana de 59 millones 307 mil personas de un total de 98 millones 517 mil registros. Lo que representa un 60.2% de intervención.

¿Cuál es el resultado de la elección a la presidencia de la República?

En tanto, los resultados del conteo rápido mostraron que Claudia Sheinbaum Pardo registró una marcada ventaja en los resultados con 58.3-60.7% de las votaciones; Xóchitl Gálvez Ruíz: 26.6-28.6% y Jorge Álvarez Máynez: 9.9-10.8%.

Será necesario recordar que en la jornada electoral también se votó para elegir al nuevo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum arrasa en los resultados de la contienda electoral. (Gobierno de México)

¿Cuáles fueron los resultados en la CDMX?

El conteo rápido posicionó a Clara Brugada (Morena) a la cabeza de la contienda electoral con 49-52.8% de las votaciones; Santiago Taboada (PAN-PRI-PRD): 37.2-40.5%. Mientras que, Salomón Chertorisvski registró 6.9-7%.

En estas elecciones también se renovaron 8 gubernaturas, entre otros cargos.

Según los primeros resultados, los candidatos que van ganando hasta ahora, según el conteo rápido son:

Chiapas: Eduardo Ramírez de Morena (79-82.6%)

Guanajuato: Libia García de PAN-PRI-PRD (49.9-52.6%)

Jalisco: Pablo Lemus de MC (42.5-45.1%)

Morelos: Margarita González de Morena (45.7-50.6%)

Puebla: Alejandro Armenta de Morena (58.8-61.7%)

Tabasco: Javier May de Morena (78.5-83%)

Yucatán: Joaquín Díaz de Morena (46.5-51.6%)

Veracruz: Rocío Nahle de Morena (57.4-61.5%)

Morena ganó en 6 estados y en la Jefatura de Gobierno de la CDMX. (Foto: Gobierno de México)

Con ello, se observa que los resultados favorecen al partido guinda en 6 de las 8 entidades donde se llevaría a cabo la elección. Así como el triunfo en la Presidencia y Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Claudia Sheinbaum emite un mensaje en el Zócalo

Tras los resultados preliminares y oficiales del INE, la aspirante del partido guinda se trasladó a la explanada del Zócalo capitalino, donde emitió un mensaje especial a los mexicanos y agradeció por su participación en las elecciones.

“Los resultados me favorecen. Muchas gracias. Vamos a gobernar por el bien de todos, no regresará la corrupción, ni las pensiones de los presidentes. Me comprometo a llevar a México por el sendero de la paz, democracia, libertad y justicia. Este 2 de junio volvemos a hacer historia”, fueron parte de sus palabras que dio frente a decenas de simpatizantes.