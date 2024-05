Lilly Téllez difunde número telefónico de consejero del INE que le “prohibió” participar en el programa de Ciro Gómez Leyva

Foto: Cuartoscuro

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Lilly Téllez difundió una fotografía y el número telefónico de la oficina de Arturo Castillo Loza, a quien acusó de ser el responsable de que se le “prohibiera” la oportunidad de participar en su espacio semanal en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva.

La candidata al Senado por el Partido Acción Nacional (PAN) acusó al consejero del INE de haberla “condenado” sin pruebas por la denuncia presentada ante la Comisión de Quejas y Denuncias sobre la supuesta “adquisición de tiempo en radio”.

“Él es Arturo Castillo, me prohibió ir con Ciro. Me condenó sin NINGUNA prueba ni indicio de que yo compro el espacio. Me censuró por cobarde y servil a Changoleón @fernandeznorona y a @AlfonsoDurazo Es otro a quien el doctorado no le quita lo tarado. Su tel (de oficina): 55 56 28 48 40”, escribió en su cuenta de X.

Lilly Téllez filtró el supuesto número celular del consejero del INE, Arturo Castillo, a quien acusa de haberle prohibido participar con Ciro Gómez Leyva (Captura de Pantalla)

Colocar el número telefónico, tuvo la aparente intención para que inconformes que simpatizan con ella llamen al consejero; reacción que no se hizo esperar, pues internautas comentaron: “Vamos a mandarle un saludo al hijo de per** pelón”; “Qué sientan tantita presión de los millones de ciudadanos qué les pagamos sus salarios”.

Comentario que originó la publicación de Lilly Téllez (Captura de Pantalla)

Asimismo, internautas criticaron la publicación de la candidata, pues creyeron que se trataba del número personal de Arturo Castillo. “Insultos y publicación de datos personales, muy mal, por cosas como estás y tú pasado con Morena siempre he pensado eres partes de los lastres”.

Sin embargo, hubo quienes salieron en defensa de Téllez, pues a principio de años -a través de redes sociales- se originó la filtración de número personales de diferentes figuras políticas, incluida la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, después de que él presidente López Obrador mostrara el número celular de la periodista Natalie Kitroeff, de The New York Times, durante la conferencia matutina.

“Para que no empiecen con que está filtrando sus datos personales, su número está disponible en la página del INE”, se lee entre los comentarios que desató una discusión entorno a la publicación de Lilly Téllez.