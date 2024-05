‘El Pulga’, de La Unión Tepito habría muerto tras ser traicionado por ‘El Alexis’

Iván Arenas Reyes 'El Pulga', habría sido traicionado por Alexis Martínez (Infobae)

En un conflicto subyacente dentro de las estructuras criminales de México, Alexis Martínez, también conocido como ‘El Alexis’, habría orquestado una venganza contra Juan Iván Arenas Reyes, alias ‘El Pulga’, tras un conflicto personal que involucra una relación sentimental.

Este giro en la dinámica de poder señala una traición marcada por cuestiones personales más allá de las habituales disputas por territorio o influencia dentro del cártel La Unión Tepito.

El punto de inflexión en la relación entre Alexis y ‘El Pulga’ parece centrarse en la figura de Karina Itzel Morales Baltazar, quien tuvo un papel significativo en la vida sentimental de Alexis. Según se reporta, la involucración de Karina con el círculo de Alexis la expuso a situaciones de riesgo y manipulación, típicas de las dinámicas de poder en las que se mueven estos grupos.

“Hay una hipótesis de porque ‘El Alexis’, traicionó a Juan Iván Arenas Reyes ‘El Pulga’, miembros del cártel han contado a los policías, que los esposaron, que el muchacho Alexis tenía una novia llamada Karina Itzel Morales Baltazar, de 27 años de edad, como en la mayoría de las relaciones con mafiosos, Karina se volvió víctima de ellos, aunque no estuviera de humor o tuviera mejores planes, era forzada a salir con ellos, consumir estupefacientes y prácticamente estar bajo sus designios, Alexis no siempre había sido un miembro de La Unión Tepito, él trabajaba para un traficante apodado ‘El Güero Versace’, socio de Roberto Moyado Esparza, ‘El Betito’, por lo que paulatinamente comenzó a convivir con él y su grupo”, se lee en el libro ‘Cártel Chilango’, del periodista Antonio Nieto.

Este movimiento de Alexis hacia ‘El Pulga’ fue visto inicialmente como un fortalecimiento de vínculos mediante actos de generosidad y confianza mutua, incluyendo viajes a Ibiza y Venecia, así como obsequios costosos. No obstante, la presunta intervención de ‘El Pulga’ en la relación de Martínez con Karina precipitó un alejamiento y eventual traición, lo que subraya la influencia que las relaciones personales tienen en las decisiones dentro del crimen organizado.

“‘El Güero Versace’, era un hombre mayor que no frecuentaba y discotecas, por lo que fue ausentándose cada vez más, en su lugar iba Alexis, quien se pegó a ‘El Pulga’, como Alexis, presuntamente conseguía tarjetas clonadas, solía invitar a su nuevo amigo a Ibiza, España, o a Venecia, además de regalarle ropa o pagar todas sus cuentas, fue así como se ganó toda la confianza de ‘El Pulga’, parecían inseparables hasta que supuestamente ‘El Pulga’, cortejó a Karina, se ignora si para esos momentos, todavía mantenía una relación sentimental con Alexis, pero algunos aseguran que no, la cosa era legal, ‘El Alexis’ decidió alejarse de La Unión Tepito para volver a sus andadas, no sin antes vengarse de su amigo que lo había acogido, los propios policías que llegaron a la escena del crimen, decían extrañados que Alexis no podía haber sobrevivido a esa descarga de balazos”.

El incidente culminante, marcado por una violencia extrema atribuida a la venganza de Alexis contra ‘El Pulga’, ilustra la brutalidad con la que se manejan estos conflictos internos, donde la vida humana se ve atrapada en el fuego cruzado de pasiones y poder.

Martínez quiso vengarse de Arenas Reyes supuestamente por involucrarse con su expareja, quien posteriormente del ataque desapareció y hasta la fecha, no se sabe nada de su paradero.