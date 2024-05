“¿Tampoco la merecían?”: exhiben al Gobierno de AMLO por quitar la Bandera del Zócalo para las marchas del Día del Trabajo | FOTO

Usuarios de redes sociales acusaron que asta luce vacía, como en marchas anteriores contra el gobierno. Foto: X/@OVIALCDMX

Este miércoles 1 de mayo, miles de ciudadanos marcharon en distintos puntos de la Ciudad de México para conmemorar nuevamente el Día del Trabajo; sin embargo, el destino final de todas era el Zócalo capitalino, donde se encuentran las sedes de los gobiernos federal y local. El primer cuadro es, por excelencia, el sitio donde culminan todas las manifestaciones y desde donde alzan la voz para dar a conocer sus exigencias.

El Día del Trabajo no es una celebración, sino una conmemoración y el recordatorio de que todavía hay miles de personas sin empleo o que laboran en condiciones deplorables y sin las prestaciones de ley básicas y sin un salario digno. No es que se trata de un día de movilizaciones contra los gobiernos sino más bien la oportunidad de exponerles sus problemáticas laborales con la esperanza de que éstas sean atendidas.

Las movilizaciones de este miércoles comenzaron a temprana hora y ya desde las 09:00-10:00 horas comenzaban a llegar los primeros contingentes de maestros, telefonistas, electricistas y hasta trabajadoras sexuales; sin embargo, al entrar al circuito de la Plaza de la Constitución, muchos notaron que la Bandera de México no estaba en el asta.

“Hoy los trabajadores marcharon al Zócalo. TAMPOCO HABÍA BANDERA. La 4T ha violado los derechos laborales de los trabajadores del Gobierno de México una y otra vez. Morena MIENTE (...) El Gobierno de México decidió que los trabajadores que fueron hoy al Zócalo tampoco merecían la Bandera en el asta”, escribió una usuaria llamada Marcela en X.

Así luce el Zócalo este Día del Trabajo. Foto: Gran Hotel Ciudad de México

¿De qué depende que quiten o dejen la Bandera?

Vale recordar que, además de las vallas que colocan alrededor de Palacio Nacional para blindarlo de los manifestantes molestos con la actual administración, en las protestas del 18 de febrero (Marcha por nuestra democracia) y del 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) el Lábaro Patrio tampoco estaba en el Zócalo, a diferencia del pasado 20 de abril, cuando ondeó a lo alto durante el concierto de Interpol, el cual fue organizado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Cuando el Gobierno de AMLO fue cuestionado a inicios de año por no haber dejado la Bandera en las protestas de adversarios u opositores -a decir del propio presidente, el vocero Jesús Ramírez Cuevas dio a conocer que el 18 de febrero y 8 de marzo no estaba en el asta porque los accesos al primer cuadro de la ciudad estaban cerrados y eso había impedido que los militares llevaran a cabo el protocolo para izarla en la mañana.

Y es que de acuerdo con el propio portal del Gobierno de México “en el Zócalo capitalino todos los días se iza una enorme Bandera a las 6 a.m. y se arría a las 6 p.m.”, lo cual quiere decir que después de esa hora, ya no debe estar en el asta, lo cual -evidentemente- no ocurrió durante la presentación de Interpol, pues la banda neoyorkina salió al escenario a las 20:00 horas y en las fotos compartidas por los mismos usuarios de redes se aprecia al Lábaro Patrio ondeado ya avanzada la noche.

“Les dejaron la bandera monumental, a diferencia de cuando nos congregamos quienes somos sus críticos”, “A ellos sí les dejaron la bandera. A las marchas ciudadanas se les niega. ¿No que se arría la bandera a las 18:00 hrs. y por ello se negó izarla el pasado 18 de febrero” y “La bandera sí la dejan para hacer su proselitismo, despilfarrando con “austeridad” los impuestos”, fueron algunas de las quejas que se leyeron en X. Al respecto, ninguna autoridad explicó por qué en el concierto sí la dejaron, a pesar de que los accesos al Zócalo también fueron cerrados con antelación como en las marchas antes mencionadas.