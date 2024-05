Pedro Sola se subió al volante con El Escorpión Dorado y rompió el silencio sobre comercial de mayonesa

Pedrito Sola y El Escopión dorado limaron asperezas y grabaron una divertida entrevista al volante. (Captura de pantalla YouTube @Pelucheneleestuche)

Pedro Sola, el famoso conductor de Ventaneando, fue entrevistado en el nuevo episodio del youtuber Escorpión al Volante. Un momento que provocó revuelo en redes sociales y entre los fans de ambos, ya que recientemente, ‘Pedrito’ y Alex Montiel dejaron ver en más de una ocasión que no se caían bien, incluso el pasado mes de marzo en el programa que encabeza Pati Chapoy, protagonizaron un desencuentro.

Pues Sola no solo mostró su incomodidad, sino que decidió retirarse del foro mientras El Escorpión Dorado participaba en el programa.

Por lo tanto ver al Escorpión y al presentador juntos en el vehículo del creador de contenido colocó a ambos bajo el reflector. Ya que además de limar asperezas abordaron temas polémicos como su pelea, la razón por la cual Pedro Sola nunca tuvo hijos y la multa que pagó tras equivocarse en el memorable comercial de mayonesa.

“Yo a él lo conocí cuando estaba jovencito, de repente empezó a hacer este asunto de la camioneta. Yo empecé a ver sus videos porque yo lo conocía sin la máscara. (...) Un día se burló de mí”, reveló el comunicador de televisión cómo fue que empezó el dilema con Alex Montiel.

Acerca de los hijos, Pedro aseguró que nunca quiso tener familia, “A mi no me gustan los niños. Yo en esta época ya no puedo porque la próstata me la quitaron hace 25 años. Cuando era jovencito yo sabía de mi naturaleza y sabía mi orientación. Ahora porque ya todo mundo subroga la barriga y la inseminación artificial y no se qué. Pero a mi realmente no me llamó la atención”, indicó.

Como bien recordaremos fue hace 19 años que Pedro se volvió viral por un error en vivo al mencionar una marca de mayonesa mientras hacía un anuncio en Ventaneando. Al referirse a la marca patrocinadora, Sola mencionó incorrectamente el nombre de otra marca competidora. Esta equivocación generó una gran cantidad de memes y contenido en redes sociales, convirtiéndolo en un momento icónico de la televisión mexicana. No obstante, tuvo graves consecuencias para el conductor.

“No estuvieron enojados, a fin de cuentas el que tenía que haber estado enojado fue el canal porque yo fui el que cometí un error en un programa en vivo, una mención comercial en vivo que costaba una lanota. Y al final de cuentas yo tuve que pagar una lana, lo he dicho varias veces, 75 mil pesos de hace 19 años por la cosa que pasó. Que realmente lo hicieron como una advertencia para que los conductores tengan más cuidados de lo que dicen”.

Finalmente Pedro Sola confesó que en una ocasión se encontró con el director comercial de la empresa McCormick, quien le dijo, “Usted no sabe lo que significó para nosotros el que usted se haya equivocado”.

“Ese error que a mi me costó una lana, me volvió más popular que nunca en la vida”.

El video tiene una duración de 34:50 minutos y lleva una protada con el siguiente mensaje: “Nunca se iba a subir y lo hizo”.