Así fue como el Mini Lic planeó un ataque contra Los Chapitos

El youtuber Gusgri entrevistó a un presunto extrabajador de Dámaso López Serrano, ‘Mini Lic’, quien develó que cantantes de regional mexicano asistieron a fiestas el narcotraficante. Crédito: Infobae, Jovani Pérez, Gusgri, YouTube

Dámaso López Serrano, alias ‘El Mini Lic’, quien era cabecilla del Cártel de Sinaloa, compartió cómo era la vida de Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán López, hijos del popular narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, también conocido como “El Chapo Guzmán” y la vez en que planeó terminar con ellos.

Fue a principios de marzo de 2017, cuando ‘El Mini Lic’ planeó un ataque armado en contra de Los Chapitos, luego de que la guerra entre los Dámaso y los hijos de “El Chapo” “comenzó a cobrar víctimas de la familia Dámaso. Una parte del gobierno federal estaba del lado de Los Chapitos”, según narró la periodista Anabel Hernández en su más reciente libro La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa.

Según algunas investigaciones de esa época, en febrero del mismo año, López Serrano destacó que los hermanos del capo y líder del Cártel de Sinaloa culparon a su padre de algo que no cometió, pues presuntamente señalaron a Dámaso López Nuñez, alias “El Licenciado”, quien actualmente se encuentra preso en EEUU, de orquestar una presunta emboscada en contra de Ismael El Mayo Zambada. Sin embargo, el Mini Lic dijo que era falso.

De acuerdo con la publicación de Anabel, El Mini Lic’, quien actualmente es testigo protegido tras declararse culpable de ser parte de la organización del cártel de Sinaloa, habló con la periodista y le comentó cuál sería el lugar en que podría acribillar a Iván y Ovidio Guzmán López, pero su padre lo detuvo y el ataque no se logró.

Los Chapitos operan el cártel de Sinaloa (Ilustración: Jovani Silva/Infobae México)

¿Cómo planeó el Mini Lic un ataque contra los hijos de El Chapo?

Según las líneas, el lugar donde se planeaba el crimen en contra de los hermanos sería el segundo piso de La Plaza Royal, situada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

Ahí estaban Los Chapitos disfrutaban de “los elegantes platillos japoneses del Uma Restaurant & Sake Bar”, uno de los sitios preferidos de ellos.

El Mini Lic’ narró toda la estrategia para abrir fuego contra Iván y Ovidio, mientras saboreaban sus tragos en este sitio. De acuerdo con sus palabras, su plan era bueno, ya que solo había una entrada y una salida en el sitio, además de un elevador y unas escaleras, lo que definió como poca posibilidad de escape durante la revuelta.

Dámaso López habría pagado soborno tras una aparente captura de 'El Mini Lic' (Infobae)

Sin embargo, todo su proyecto para acabar con la vida de los hijos de El Chapo, narcotraficante mexicano preso en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence, en Estados Unidos (EEUU), se canceló tras la orden de su padre López Nuñez.

“Los tenía para matarlos”; “Estaba fácil”; “Mi papá no me dejó. Me dijo que acababa de empezar el pleito y que íbamos a llegar a un arreglo”, fueron parte de las confesiones que hizo el Mini Lic a la periodista.

Y es que, su padre era parte de la llamada “vieja escuela”, es decir, los líderes de cárteles como El Chapo, El Mayo, entre otros, respetaban ciertos códigos o reglas que les impedían actuar repentinamente en este tipo de casos.

En cambio, los tres descendientes actuaban de forma diferente y “sin escrúpulos”. Por ejemplo, una de las formas de divertirse era con las llamadas “peleas humanas”, las cuales presuntamente consistían en poner a pelear a golpes a algunas personas y verlas desde las gradas de un espacio especial caer hasta la muerte.

El hallazgo de un hombre que fue lanzado vivo desde una aeronave, sobre el techo de una clínica del IMSS, marcó el inicio sin reversa de la guerra entre los Dámaso y Los Chapitos el 12 de abril de 2017.

De acuerdo con la versión del testigo protegido, Iván y Ovidio Guzmán ya habían manifestado su deseo de arrojar desde los cielos a alguien, luego de ver la serie de Pablo Escobar.

“La cabeza quedó rota como una nuez, y el cuerpo totalmente fracturado. En la autopsia se determinó que la causa de muerte fue el brutal impacto. Otras dos personas fueron arrojadas simultáneamente. Eran gente mía”, compartió el Mini Lic.

Así dio a conocer también las múltiples oportunidades que tuvo para terminar con la vida de sus rivales; sin embargo, nunca se logró.

Al pasar el tiempo, se dio a conocer la detención de su padre, durante la madrugada del 2 de mayo de 2017. El operativo fue coordinado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual dirigía entonces Omar García Harfuch.