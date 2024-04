Sandra Cuevas cierra Paseo de la Reforma con autos sin placas foto: x/@SandraCuevas_

En un acto propagandístico en lo que confiere a su postulación al Senado de la República Sandra Cuevas en compañía de su gente en caravana automovilista, se dieron a la tarea la noche de este jueves de organizar una rodada recorriendo los principales puntos de Paseo de la Reforma y en una que otra ocasión, paralizaron el tráfico en la vialidad primaria.

Camioneta sin placas de Sandra Cuevas foto: aurel_gt

No obstante lo que ha llamado la atención de este respectivo acto fue que los autos que la seguían eran último modelo y no contaban con placas, por lo que una vez más puso en el ojo del huracán a la ex alcaldesa de Cuauhtémoc. Usuarios se quejaron por medio de redes sociales de que las personas que acompañaban en moto intimidaban a los automovilistas que llegaban a pitarles por entorpecer el transito, no es la primera vez que quién la acompaña se encara a los ciudadanos cuando no les parece algo.

Algunos calificaron de ilegal y abusivo el recorrido puesto que realmente se entorpeció el flujo de autos. Asimismo Cuevas fue captada bajándose del vehículo RZR sin importarle la acumulación del transito para tomarse algunas selfies y repartir propaganda entre loa transeúntes que llegaron a acercarse para tomarse una fotografía, no hubo reportes de que las autoridades hayan intervenido en el recorrido a pesar que sí afecto a diferentes automovilistas.

Sandra Cuevas en Paseo de la Reforma foto: X/IvetteRetana

Mediante material audiovisual que posteó mediante su cuenta de X, Cuevas mencionó el motivo de la rodada de la cuál se dijo orgullosa porque fue un esfuerzo de su gente y su familia para promocionar su campaña. Asimismo también dejó escuchar en la música del video la pista de apoyo de Jorge Álvarez Máynez, que se ha puesto en tendencia en redes sociales en los últimos días por su peculiar letras de Máynez, Máynez, Máynez Presidente, el cuál es el lema que han acoplado en todas sus candidaturas de MC.

Días previos a la caravana nuevamente se le cuestionó el origen del vehículo en el que se desplaza el cuál tiene un costo de más de 700 mil pesos, así se dio a conocer en una nota previa de este medio escrito, en el cuál se menciona que el RZR no pertenecía al mobiliario de la alcaldía y tampoco se tiene claro el origen, salvo lo que ella ha mencionado que es de su propiedad, no obstante este proceso electoral ha servido para pintarlo de otro color para impulsarla en la búsqueda de nuevos simpatizantes.