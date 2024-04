Germán Martínez rompió su fotografía con AMLO: “Me siento engañado”

Germán Martínez Cázares rompió su fotografía con AMLO (Cuartoscuro)

El senador del Grupo Plural Independiente, Germán Martínez Cázares, volvió a arremeter contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aprovechó para romper la fotografía que tenía con él durante el tiempo que fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante un debate que tuvo con el productor Epigmenio Ibarra tras la conclusión del primer debate presidencial, el legislador aseguró que se siente “profundamente” engañado por el mandatario mexicano debido a que no cumplió con las promesas ni en plan de gobierno que presentó previo a ser electo como titular del Ejecutivo Federal.

“No sólo no me echo para atrás, señor Ibarra, en el compromiso. Yo me siento engañado por López Obrador, yo lo acompañé, aquí está su foto. Yo me siento engañado, absolutamente engañado”, expresó la noche del domingo 7 de abril.

Germán Martínez rompió la imagen que tenía con AMLO cuando fue director del IMSS en el presente gobierno (Cuartoscuro)

Y es que en el debate tanto el legislador como el productor se enfrascaron en una discusión sobre quién ganó el debate presidencial, debido a que cada uno apoyaba a una de las candidatas; sin embargo, ambos continuaron con algunos de los reclamos que se dieron durante el encuentro.

No es la primera vez que Germán Martínez arremete contra AMLO, a mediados del año pasado, el senador acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de intentar instaurar un “voto de miedo” de cara a las elecciones de 2024. Martínez Cázares sostuvo que este esfuerzo busca asegurar que un candidato de Morena suceda a López Obrador en la presidencia.

Dichas acusaciones surgieron luego de que AMLO refutara las críticas sobre su gestión de la violencia en el país, especialmente tras los señalamientos hechos por la entonces senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, respecto a la seguridad en Oaxaca.

El senador ha sido crítico a la política de AMLO (Cuartoscuro)

En aquella ocasión, el legislador sentenció que el político tabasqueño está desviando la responsabilidad de los actos de violencia que ocurren bajo su mandato, lo que a su juicio, contribuye a generar un clima de desconfianza hacia las alternativas a la actual administración.

Martínez Cázares advirtió, además, sobre el peligro de replicar la violencia política experimentada en 1994, cuando el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, fue asesinado. Subrayó la necesidad de que el futuro líder del Ejecutivo Federal promueva la unidad y represente a todos los sectores de la sociedad, sin distinción de afiliaciones políticas.

¿Por qué Germán Martínez renunció al IMSS?

Germán Martínez Cázares renunció a su cargo como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 21 de mayo de 2019. En su carta de renuncia, manifestó su desacuerdo con algunas de las políticas de austeridad implementadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las cuales, según él, ponían en riesgo la prestación de los servicios de salud.

El senador destacó que su compromiso estaba con la salud de todos los mexicanos y argumentó que las decisiones de recorte presupuestario afectaban directamente la operación y la calidad de los servicios del IMSS. Además, criticó la intervención y controles excesivos sobre el manejo financiero y operativo del instituto, lo cual, según él, ponía en riesgo la viabilidad del servicio para los asegurados.

La decisión de dimitir, tal como la expuso, estaba basada en un conflicto fundamental entre las políticas de austeridad y la misión y objetivos del IMSS de brindar atención médica de calidad.