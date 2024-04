¿En qué parte de Iztapalapa vivió Lyn May, la famosa actriz del Cine de Ficheras?

Lyn May confrontó a Mario Bezares por la posible denuncia que iniciará contra él por no dirigir bien una escena Foto Cuartoscuro

Liliana Mendiola Mayanes, ampliamente conocida como Lyn May, es una de las vedettes y actrices más destacadas de México, que logró un reconocido estatus de celebridad en la década de los 70 tras volverse en un ícono del Cine de Ficheras. No obstante, a pesar de su fama dentro del mundo del espectáculo, su vida no siempre fue glamorosa, ya que en sus inicios residió en una conocida parte de Iztapalapa y aquí

La trayectoria de la artista es notable no solo por su éxito en programas televisivos y el séptimo arte, sino también por su historia de vida. En este sentido, cabe recordar que la actriz nació en Acapulco de Juárez, Guerrero, y es la mayor de cinco hermanos, todos de ascendencia china. Esta mezcla cultural sumó a su exótica presencia en escena.

¿Cuál es la colonia de Iztapalapa donde vivía Lyn May?

En una antigua entrevista que Lyn May le dio a Flor Rubio contó cómo fue que llegó a vivir a Iztapalapa y dicha historia se remonta a cuando la vedette tenía 13 años y conoció a un hombre mientras trabajaba como mesera en un restaurante de Acapulco.

Era “un fulano que me dijo que me iba a llevar a conocer México y yo dije ‘Bueno, pues voy a ir’ y me fui con él a los 14 años”, recordó.

Lyn May

Cuando la madre de Lyn los encontró, hizo que ambos se casaran y la pareja se fue a vivir a Iztapalapa, específicamente en la colonia Escuadrón 201.

La bailarina habría vivido alrededor de tres años con dicho hombre en esa ubicación, no obstante, fue víctima de violencia doméstica.

“A mí me tocó que el tipo ese me violar* ahí y pues me embarazó, y luego ya me quería sacar a la niña a patadas (...) “Él no quería hijos, ya tenía hijos grandes, era un tipo ya muy vivido. ‘¡Yo no quiero hijos!’, me decía y me pegaba en el vientre”, recordó en ese entonces.



Tras tener dos hijas en ese matrimonio, Lyn escapó y regresó a Acapulco con sus seres queridos: ““Decidí, cuando nació mi segunda hija, a los 16 días, yo dije ‘No, me voy’ y agarré a mis dos hijitas y me fui con mi abuelita, y ella me las empezó a cuidar y yo me iba a trabajar”.