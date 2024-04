Donald Trump critica a AMLO tras propuesta migratoria: “No le daría ni 10 centavos a México”

Donald Trump criticó la propuesta de López Obrador para que EEUU otorgue 20 mil mdd a América Latina y el Caribe. Crédito: Cuartoscuro

El expresidente de Estados Unidos y virtual candidato republicano a la Presidencia, Donald Trump volvió a cargar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por su política en materia migratoria, ante lo cual advirtió que en caso de regresar a la Casa Blanca no daría “ni 10 centavos” a México para atender temas migratorios.

Fue durante el programa Fox & Friends, el cual es transmitido por la cadena Fox News, que Donald Trump cargó contra México y el presidente López Obrador quien insistió en la entrevista para 60 Minutes en que Estados Unidos debe aportar 20 mil millones de dólares en América Latina y el Caribe para atender el flujo migratorio.

Esta misma propuesta ha sido señalada como “absurda” por parte de Mike Johnson, líder de la Cámara Baja de Estados Unidos. Al ser cuestionado por esta propuesta, Donald Trump aseguró que el presidente López Obrador hace una propuesta así como “falta de respeto por el presidente” Joe Biden.

“Nunca me dirían algo así a mi. Quiere 10 mil millones al año; México acaba de pedir 10 mil millones al año. Conmigo no lo pedirían, no les daría ni 10 centavos”, expuso Donald Trump al periodista Brian Kilmeade.

Donald Trump fue entrevistado por la cadena Fox News. REUTERS/Marco Bello/File Photo/File Photo

Durante esta entrevista para la cadena Fox News, Donald Trump criticó que líderes extranjeros dejan ver su “falta de respeto” hacia el gobierno de Joe Biden.

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el gobierno de Estados Unidos invierta un monto por 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe es parte de su decálogo de soluciones para el fenómeno migratorio, documento que presentó el pasado 6 de febrero en su Mañanera.

Esta misma exigencia fue expuesta por López Obrador en su reciente entrevista para el programa 60 Minutes de la cadena CBS, en donde expuso que se debe atender el problema migratorio de raíz.

Como parte de esta misma entrevista, el mandatario mexicano consideró que es necesario que estados Unidos ponga fin al embargo a Cuba, así como levantar sanciones a Venezuela y legalizar a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos desde hace varios años.

La propuesta para que EEUU otorgue 20 mil mdd a América Latina y el Caribe forma parte del decálogo de AMLO para atender la migración. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)

Mientras que Donald Trump ha criticado en repetidas ocasiones al presidente López Obrador y a México por la exigencia, en el año 2019, de moderar el flujo migratorio bajo el amago de imponer aranceles.

En aquel momento el gobierno de López Obrador implementó un operativo en la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala, para impedir el acceso a México de una caravana migrante. Para ello, el gobierno mexicano echó mano de la Guardia Nacional.

Sobre estas negociaciones, Donald Trump ha dicho meses después de su salida de la Casa Blanca que nunca había visto a “nadie doblarse así”, en referencia a un encuentro que sostuvo con Marcelo Ebrard en junio de 2019, entonces secretario de Relaciones Exteriores, y en donde propuso implementar el programa Quédate en México.

“Nunca he visto a nadie doblarse así. Entró (Marcelo Ebrard) y se ríe de mí cuando le digo: ‘Necesitamos 28 mil soldados en la frontera. Gratis’. Él me miró y me dijo ‘¿gratis?’ ‘¿Por qué haríamos eso en México?’ Le dije: ‘necesitamos algo llamado ‘Quédate en México’”, narró en 2022 el expresidente de EEUU.