Mexicana hace enfurecer a su esposo italiano al comer tacos de espagueti: “Así no se come”

La mujer mexicana no le intereso que su esposo se enojara por comer el espagueti al hacerse un taco. (TikTok @pasquale.dinuzzo)

La tortilla es un elemento fundamental en la dieta mexicana, su uso y presencia diaria en la mesa se debe a varios factores históricos, culturales y nutricionales, es por ello, que los mexicanos la mayor parte de las veces acompañamos los alimentos con una tortilla de maíz.

Sin embargo, en ocasiones existirá la diferencia cultural con otras personas y sobre todo si se trata de tu pareja sentimental, que no está de acuerdo con las costumbres alimenticias de tu país.

Fue lo que le pasó a la tiktoker Giovanna Renaud, quien hizo enfurecer a su esposo italiano Lino Di Nuzzo al comer el espagueti al usar una tortilla de maíz y hacerse un rico taco.

Italiano se molesta con su esposa mexicana al comer el espagueti con tortilla

El italiano no podía creer que su esposa mexicana degustaba el platillo con tortilla en vez con el tenedor. (TikTok @pasquale.dinuzzo)

En el video publicado por el hombre italiano se aprecia a la pareja degustando un plato de espagueti, hasta que de repente Lino se sorprende al ver a Giovanna comiendo el típico platillo italiano con tortilla al hacerse un taco.

“¿Qué estás haciendo, amor?”, le cuestionó sorprendido Lino a Giovanna, quien le respondió: “Un taquito”, por lo que el hombre se molestó al ver que su esposa no comía correctamente el platillo italiano con tenedor. “¡¿Qué es eso, es espagueti?!”.

Los comentarios de los usuarios mexicanos no se hicieron esperar, alabando a Giovanna en defender sus costumbres mexicanas al comer sus alimentos con tortilla y hacerse un taco como toda mexicana. Aunque hubo algunos que también apoyaron al hombre italiano.

En el video se aprecia a la mujer mexicana degustando el espagueti al hacerse un taco, lo que originó que su esposo italiano se enfureciera. Crédito: TikTok @pacuale.dinuzzo

“No soy la única que hace tacos de espagueti”; “los tacos de espagueti son riquísimos”; “Todo latinoamericano come tacos de espagueti gracias a “Spencer” de iCarly”; “Me sorprende la cantidad de gente que no se come así el espagueti”; “como que nunca se han comido un taco de espagueti?”, fueron algunos de los comentarios destacados apoyando a la mujer mexicana al hacerse un taco de espagueti.