Así es la exclusiva camioneta favorita de Ricardo Salinas Pliego, el exitoso empresario dueño de TV Azteca

El auto fue presumido por el empresario por primera vez en su cuenta de X (antes Twitter) en diciembre de 2022. Foto: X: @RicardoBSalinas

Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, ha compartido en diversas ocasiones los diferentes bienes que posee, como un helicóptero o una camioneta último modelo de la marca Mercedes Benz.

Este último, un lujoso vehículo Mercedes Benz GLS 600, fue presumido por el empresario por primera vez en su cuenta de X (antes Twitter) en diciembre de 2022.

En ese momento, Salinas Pliego señaló que era parte de los regalos que recibiría en Navidad y para mostrarlo a detalle compartió un par de fotografías del interior y exterior de la camioneta.

“Ya empezaron a llegar los juguetes de Navidad, para que vean que yo sí me porté bien y que conmigo Santa Claus si jala bien... Ya quiero que llegue el nuevo avión”, escribió el 6 de diciembre de ese año.

El vehículo alcanza una velocidad de 250 kilómetros por hora Foto: X: @RicardoBSalinas

La camioneta está blindada, dijo el empresario tras responder la pregunta de un internauta, y cuenta con cuatro asientos individuales y un motor V8 biturbo de 4.0 litros.

Lo anterior hace que el vehículo genere 557 hp (caballos de fuerza) y 538 lb-pie que llegan a las cuatro ruedas a través de una transmisión automática de nueve velocidades.

Su velocidad alcanza los 250 kilómetros por hora y una aceleración de cero a 100 kilómetros en 4.9 segundos, según se lee en la ficha técnica de la automotriz alemana.

En la actualidad, su precio alcanza alrededor de cuatro millones 649 mil 900 pesos, de acuerdo con información difundida en sitios especializados en la industria automotriz.

En una de las imágenes difundidas por el empresario mexicano se observan parte de los asientos, los cuales pueden colocarse en posición reclinada con solo pulsar una tecla.

“A esto se suma un apoyo especialmente largo para las piernas, así como la posibilidad de conectar la climatización de asiento y programas de masaje con aplicación de calor integrados”, así describió Mercedes Benz en su página web el interior de la camioneta.

El vehículo cuenta además con un techo corredizo panorámico e iluminación “de ambiente” en el techo interior, y un volante multifunción en madera y cuero.

Los asientos pueden colocarse en posición reclinada con solo pulsar una tecla. Foto: X: @RicardoBSalinas

Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México

Ricardo Salinas Pliego, reconocido empresario mexicano, se posiciona como la tercera persona con mayor riqueza en México, según el más reciente informe de Forbes.

Con una fortuna estimada en USD 10 mil 900 millones, Salinas Pliego solo es superado por Carlos Slim Helú y Germán Larrea en el ámbito financiero nacional.

Su patrimonio está compuesto principalmente por inversiones en telecomunicaciones, medios de comunicación y comercio, entre otros. Es dueño de TV Azteca, Banco Azteca y Elektra.

En días recientes su nombre ha captado la atención de los medios de comunicación, luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador difundió el expediente de adeudo de Grupo Salinas.

Situación por lo que anunció presentará una demanda contra Jesús Ramírez Cuevas, quien se desempeña como Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, y aseguró que se viola la ley al difundir un expediente que tiene en su poder.

“Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es asunto público. NO … hay un proceso judicial que tiene reglas que ustedes #Gobiernicolas de mierda están obligados a cumplir”, escribió en su red social.