Poncho de Nigris explota y se defiende tras críticas a su pastelería: “Ahora dilo sin llorar”

Poncho explotó en sus redes sociales. (Televisa/Instagram)

Poncho de Nigris se convirtió en conversación y tendencia, pero por cuestiones negativas debido a las fuertes críticas que recibió tanto él, como su pastelería.

Todo comenzó cuando el participante de realitys realizó una transmisión en directo afuera de su pastelería ubicada en Monterrey, Nuevo León, con intenciones de promocionar el negocio. No obstante, a un lado de la misma se encontraba otra repostería de menor tamaño y de Nigris realizó una comparativa despectiva entre éste y su propio local.

“Aquí le dan a la derecha como si fueran a la Herradura, y de este lado la próxima sucursal de... ¡ay, cotita!, venden pastelitos aquí, chiquitos. Aquí, en la pastelería La Postrería van a ver el nivel y la calidad. No saben, qué locura, ¿si o no, María? Oye, no había visto que ahí venden pastelitos. Pero ah, cosita”, dijo Poncho en tono burlón.

Poncho de Nigris respondió con ironía al video de una usuaria en X, quien comenzó la 'cancelación' contra el influencer. Foto: Captura de pantalla, X

Lo anterior desagradó en demasía a los internautas, quienes calificaron como de mal gusto que Poncho de Nigris tuviera que promocionar su negocio, pasando por encima de otros y burlándose de ellos.

De inmediato se organizó una campaña en redes sociales para boicotear La Postrería 77, buscando que nadie fuera a comprar sus postres o pasteles, y que en su lugar le consumieran al local de a lado, acusado por de Nigris de ser demasiado pequeño.

“Los de la pastelería chiquitita espero que vendan mucho y si eres de allá cómprales por favor”, “Ojalá que a la ‘pastelería chiquita’ le vaya fenomenal y le sirva mucho la promo gratuita que les hizo este tipo”, “Te pasaste en minimizar un negocio, tú no sabes el esfuerzo de cada persona para levantarlo ,yo tengo un negocio chiquito también y claro que se siente feo”, comentaron algunas personas.

El influencer dijo que era una "pequeña pastelería" Crédito: X/@OmarOchoaMX

Más adelante los usuarios de redes sociales también criticaron el negocio de Poncho de Nigris, porque evidenciaron los precios de sus artículos. Una rebanada de pastel se encuentra en un rango de 250 pesos mexicanos, mientras que un pastel completo incluso arriba de los 1 mil pesos mexicanos.

Lo anterior resultó todavía más incendiario y motivó a muchas otras personas a boicotear la pastelería y, en su lugar, comprarle a la competencia.

Poncho de Nigris responde

Capturas: Tiktok @soyemiloooo

Si bien el ex participante de La casa de los famosos ya había comentado al respecto tras ver la ola de comentarios y críticas, su primera declaración echó leña al fuego: “Gracias por la publicidad!!! Hay que levantar a todos los negocios, y si esta chiquita y es de regalos”.

Sin embargo, hace unas horas Poncho de Nigris finalmente explotó tras los constantes ataques. Primero pidió que no se metieran que su familia y que todas las críticas se dirigieron exclusivamente hacia él. Después aseguró que no le toca más que “aguantar” a las personas que no conocen su humor.

“Ahora es todos contra Poncho por cagada. ¿Mañana quien? De estas se aprende y te levantas más fuerte. Abrazo a los que entienden mi sentido del humor. Ya me conocen hace 30 años en este medio. Pero no queda más que aguantar y seguir adelante”, explicó.

El participante de realitys explotó en redes sociales. (Captura: x)

Sus seguidores y otras personas, de inmediato se burlaron de su declaración. Muchos concordaron en que de Nigris en lugar de disculparse, simplemente se victimizó por algo que inició él mismo.

“El típico bully que cuando le contestan se hace la víctima”, “Ya no entendí, nosotros sí tenemos que entender tu sentido del humor burlón y tú no puedes entender el nuestro? Que chingón me saliste wey! El que se lleva se aguanta!”, “Ahora dilo sin llorar”, “Lo más triste es que sigues sin reconocer que la defecaste gacho y no tienes humildad para reconocerlo”, dijeron algunos comentarios.